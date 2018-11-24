Зима пришла? Смотрите, какая погода будет на выходных
По прогнозам синоптиков, на этих выходных во многих местах пройдет снег, начинаются минусовые температуры, пишет Pogoda.
По прогнозам синоптиков, на этих выходных во многих местах пройдет снег, начинаются минусовые температуры, пишет Pogoda.
Суббота, 24.11:
Ночью: Облачно. Местами небольшие осадки- снег, мокрый снег или дождь. Ветер западных направлений 4-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.
Днем: В первой половине дня облачно. Во многих местах небольшой снег, мокрый снег или дождь. Во второй половине дня, начиная с севера, облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер станет северо-западным, северным 3-8, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 0..+3, на побережье до +5°С.
Воскресенье, 25.11:
Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 2-7 м/с. Температура воздуха -2..-6, на побережье -2..+2°С.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах небольшой снег, мокрый снег, на побережье и дождь. Ветер северо-западный, северный 3-9 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.
Понедельник, 26.11:
Ночью: Переменная облачность. На побережье местами снег или мокрый снег. Ветер северо-западный, северный 2-7 м/с. Температура воздуха -1..-6, на побережье кое-где до +2°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой снег или мокрый снег. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.
Вторник, 27.11:
Ночью: Облачно. Снег или мокрый снег. Ветер западных направлений 4-9 м/с, на островах и побережье перейдет к северо-западному. сеуверному и усилится 8-13, порывы до 17 м/с. Температура воздуха 0..-4, на островах и побережье 0..+2°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег. Ветер северо-западный, северный 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Во второй половине дня на северном побережье ветер перейдет к северо-восточному и усилится 10-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
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