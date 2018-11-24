Зима пришла? Смотрите, какая погода будет на выходных

Суббота, 24.11:

Ночью: Облачно. Местами небольшие осадки- снег, мокрый снег или дождь. Ветер западных направлений 4-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

Днем: В первой половине дня облачно. Во многих местах небольшой снег, мокрый снег или дождь. Во второй половине дня, начиная с севера, облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер станет северо-западным, северным 3-8, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 0..+3, на побережье до +5°С.

Воскресенье, 25.11:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 2-7 м/с. Температура воздуха -2..-6, на побережье -2..+2°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах небольшой снег, мокрый снег, на побережье и дождь. Ветер северо-западный, северный 3-9 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

Понедельник, 26.11:

Ночью: Переменная облачность. На побережье местами снег или мокрый снег. Ветер северо-западный, северный 2-7 м/с. Температура воздуха -1..-6, на побережье кое-где до +2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой снег или мокрый снег. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

Вторник, 27.11:

Ночью: Облачно. Снег или мокрый снег. Ветер западных направлений 4-9 м/с, на островах и побережье перейдет к северо-западному. сеуверному и усилится 8-13, порывы до 17 м/с. Температура воздуха 0..-4, на островах и побережье 0..+2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег. Ветер северо-западный, северный 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Во второй половине дня на северном побережье ветер перейдет к северо-восточному и усилится 10-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.