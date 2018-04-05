Жюри аэрофотоконкурса ”След русской культуры в Таллинне” выбирало победителя

С 15-22 апреля в рамках городского фестиваля русской культуры 100ѢFEST и Дней русского просвещения пройдет целый ряд мероприятий — выставки, экскурсии, перфомансы, лекции, которые познакомят жителей и гостей Таллинна с русской культурой в Эстонии. Большая часть из них — бесплатна для посетителей.

Полная программа фестиваля будет опубликована в ближайшие дни на странице фестиваля в фейсбуке и на huvi.tallinn.ee