05.04.2018, 10:52

Жюри аэрофотоконкурса ”След русской культуры в Таллинне” выбирало победителя

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rus.delfi.ee
EST 9
Жюри аэрофотоконкурса ”След русской культуры в Таллинне” выбирало победителя
Foto: Margus Muts

Жюри аэрофотоконкурса ”След русской культуры в Таллинне”
в прямом эфире выбирало победителя.

Им стал Маргу Мутс с фотографией "Plekkgaraažid". В качестве приза победитель получит дрон DJI Mavic Air.

В состав жюри входят Ксения Шабанова, Ян Кронберг, Антон Новожилов, Станислав Мошков, Александр Ключенков, Антс Вахтер и Михаил Кылварт.

С 15-22 апреля в Таллинне, в подземном переходе Виру, в рамках Городского фестиваля русской культуры 100Ѣ FEST пройдет выставка работ.

С работами финалистов можно ознакомиться по ссылке.

Также выставка будет дополнена фотоработами, которые хоть не прошли в финал, но получили народное признание — собрали больше всего лайков в большом альбоме конкурса в Facebook. Поэтому призываем поклонников аэрофото поддержать своих фаворитов, проголосовать за понравившиеся фотографии можно здесь.

С 15-22 апреля в рамках городского фестиваля русской культуры 100ѢFEST и Дней русского просвещения пройдет целый ряд мероприятий — выставки, экскурсии, перфомансы, лекции, которые познакомят жителей и гостей Таллинна с русской культурой в Эстонии. Большая часть из них — бесплатна для посетителей.

Полная программа фестиваля будет опубликована в ближайшие дни на странице фестиваля в фейсбуке и на huvi.tallinn.ee

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