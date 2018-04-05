Жюри аэрофотоконкурса ”След русской культуры в Таллинне” выбирало победителя

Жюри аэрофотоконкурса ”След русской культуры в Таллинне”
в прямом эфире выбирало победителя.
Им стал Маргу Мутс с фотографией "Plekkgaraažid". В качестве приза победитель получит дрон DJI Mavic Air.
В состав жюри входят Ксения Шабанова, Ян Кронберг, Антон Новожилов, Станислав Мошков, Александр Ключенков, Антс Вахтер и Михаил Кылварт.
С 15-22 апреля в Таллинне, в подземном переходе Виру, в рамках Городского фестиваля русской культуры 100Ѣ FEST пройдет выставка работ.
С работами финалистов можно ознакомиться по ссылке.
Также выставка будет дополнена фотоработами, которые хоть не прошли в финал, но получили народное признание — собрали больше всего лайков в большом альбоме конкурса в Facebook. Поэтому призываем поклонников аэрофото поддержать своих фаворитов, проголосовать за понравившиеся фотографии можно здесь.