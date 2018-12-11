11.12.2018, 17:02

Жуткая смерть и чудовищное безразличие на шоссе Таллинн-Нарва. Женщину сбила машина, после чего по ней проехались еще два авто

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Михкель Тамм
Михкель Тамм
EST 53
Жуткая смерть и чудовищное безразличие на шоссе Таллинн-Нарва. Женщину сбила машина, после чего по ней проехались еще два авто
Tallinna-Narva maanteel juhtunud õnnetuses jäi süüdi jalakäija Natalja, kes seisis keset teed, nii et Toyota juht ei saanud talle otsasõitu vältida.

Участники аварии приняли ряд неверных решений: покинули место происшествия, исказили улики, дали ложные показания, но наказать их можно только за проступок, пишет Eesti Päevaleht.

Тот день для 56-летней Натальи начался хорошо. Она встретилась с дочерью. Настроение и самочувствие были отличными. Эта была суббота. Соседка подвезла Наталью до кладбища животных в Йыэляхтме, где покоится ее собака.

Около половины девятого вечера Наталья разговаривала по телефону со своим сыном, но связь прервалась. ”Брат почувствовал неладное и позвонил мне. Он сказал, что с мамой, скорее всего, произошло что-то плохое, что она как-то странно ответила, а теперь до нее не дозвониться”, — рассказала следователям дочь погибшей.

”Я проработала в дорожной полиции 12 лет, из них последние 10 являюсь экспертом следственной комиссии по дорожным происшествиям, и за все это время я ни разу не видела столь чудовищной аварии”, — говорит ведущий чиновник по охране порядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

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