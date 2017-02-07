Журналисты Ekspress Meedia номинированы во всех категориях журналистских премий

Союз журналистов Эстонии объявил имена журналистов, номинированных на премии. Во всех номинациях участвуют журналисты Ekspress Meedia.

Туули Йыэсаар из Eesti Päevaleht вошла в число номинантов в категории за лучшую новость. Кристер Киви из Eesti Ekspress номинирован на премию за лучшее мнение. Кярт Анвельт из Eesti Päevaleht, а также Тармо Вахтер и Кристи Вайнкюла из Eesti Ekspress номинированы на лучший очерк.