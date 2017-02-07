07.02.2017, 21:01

Журналисты Ekspress Meedia номинированы во всех категориях журналистских премий


rus.delfi.ee
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Журналисты Ekspress Meedia номинированы во всех категориях журналистских премий
Kärt Anvelt, Krister Kivi, Laura Mallene, Tuuli JõesaarFoto: Ekspress Meedia

Союз журналистов Эстонии объявил имена журналистов, номинированных на премии. Во всех номинациях участвуют журналисты Ekspress Meedia.

Туули Йыэсаар из Eesti Päevaleht вошла в число номинантов в категории за лучшую новость. Кристер Киви из Eesti Ekspress номинирован на премию за лучшее мнение. Кярт Анвельт из Eesti Päevaleht, а также Тармо Вахтер и Кристи Вайнкюла из Eesti Ekspress номинированы на лучший очерк.

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