Журналиста ETV+ задержали в Луганской области

Журналист ETV+ Дмитрий Фефилов вместе с сотрудником эстонской некоммерческой организации Mondo и двумя гражданами Украины вечером 30 августа на четыре часа был задержан украинскими военными в районе города Золотое в Луганской области.

"Мы выезжали из города. Помимо водителя — гражданина Украины — в машине находились я, представитель Mondo и еще один украинец из благотворительного фонда "Восток-SOS". При выезде из города нам путь перегородила машина, из нее вышел военный с пистолетом. Он направил оружие на нас и велел всем выйти. Стало очень страшно", — рассказал корреспонденту портала rus.err.ee Дмитрий Фефилов.

По словам Фефилова, украинские военные заподозрили его в том, что он снимал военные объекты: "Снимать такие объекты я не планировал. Я снимал разрушенные здания. Но теоретически нельзя исключать, что какое-то из них когда-то действительно было военным объектом".

"На Украину я поехал по приглашению Mondo, чтобы проводить тренинги в зоне АТО. Параллельно решил делать видеосъемки и для ETV+. За неделю до поездки на Украину я подал документы для получения журналистской аккредитации, но ответа на свое ходатайство так и не получил", — добавил Дмитрий Фефилов.

По словам Фефилова, через минут 10 после инцидента с вооруженным военным его вместе со спутниками отвезли на КПП: "Там нас продержали около четырех часов. Помимо военных нас проверяла и Служба безопасности Украины. Мне пришлось удалить два видеофайла. После проверки всех отпустили".