09.08.2018, 20:35

Журналист: выпущенная испанским истребителем ракета — это самая лучшая новость недели

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rus.delfi.ee
EST
Журналист: выпущенная испанским истребителем ракета — это самая лучшая новость недели
Ints Kalnins/Reuters/Scanpix

Самая лучшая новость этой недели пришла из-под Отепя, где испанский истребитель случайно выпустил боевую ракету, пишет журналист Микк Салу в Eesti Ekspress.

"Эта новость хорошая, потому что показывает, что патрулирующие эстонское воздушное пространство самолеты действительно находятся в состоянии боеготовности, а не занимаются созданием видимости. Хорошо, что самолеты летают с полным боевым снаряжением, а не с учебными боеприпасами или вовсе без них. Хорошо, что пилоты и самолеты находятся в состоянии готовности и не должны каждый раз, когда надо нажать кнопку, проходить какую-нибудь политическую и ведомственную цепочку команд”.

”Приятно слышать и скулеж России, — пишет Салу. — Они могут говорить что хотят, но ведь они видят, что в Эстонии летают настоящие боевые самолеты, с настоящими боеприпасами, в настоящей готовности. Все это — только хорошие новости”.

Журналист полагает, что в панику из-за случайного выпуска ракеты впадать не стоит. ”Не ошибается тот, кто ничего не делает. С техникой — с любой техникой — такое случается”, — пишет Салу и говорит, что будет жаль, если из этого инцидента будут сделаны неправильные выводы (к примеру, если будут ужесточены правила нахождения в воздушном пространстве Эстонии, запрещены боеприпасы, установлены какие-нибудь новые правила и ограничения и т. д.).

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