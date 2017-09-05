Журналист TV3 утверждает, что раскрыла целую сеть педофилов

В понедельник в эфир TV3 вышла скандальная программа Катрин Луст ”Kuuuurija”, в которой ее автор говорит с жертвой преступлений педофила и, по заверениям автора программы, раскрывает целую сеть педофилов. Она рассказывает о преступлениях осужденного за педофилию Яануса Конса, а также утверждает, что педофилом является школьный учитель Урмас, который еще не признан судом виновным.

В прошлую пятницу суд запретил выпускать в эфир ”Kuuuurija”, однако в понедельник решение было изменено, и программа увидела свет.

19-летний молодой человек рассказал Катрин Луст, как пять лет назад он познакомился с Яанусом Конса в соцсети rate.ee. Вначале мужчина писал от имени девушки Хелены, но после того как тогда еще 13-летний мальчик отправил своему собеседнику фото, в том числе с сексуальным подтекстом, они решили встретиться. Но на встречу пришла не Хелена, а взрослый мужчина Яанус, который отвез мальчика в лес, попросил раздеться, сфотографировал его, а затем сексуально использовал.

Жертва рассказала Луст не только о преступлениях Конса, но и о ”целой сети педофилов”, куда, по словам молодого человека, входили также Рауль Хиоб, Урмас Каус и еще двое мужчин в возрасте, которые до сих пор активно и свободно ведут свою деятельность в соцсетях.

Луст в своей программе рассказывает, как все лето расследовала заявления 19-летнего парня, который, например, обвинял учителя Урмаса Кауса в сексуальном насилии. Якобы когда жертве было 14, с ним связался осужденный за педофилию Кайдо Весмес и пообещал ему 50 евро, если парень пойдет к Каусу на вечеринку в баню. Там несовершеннолетнему якобы предложили алкоголь и, как он утверждает, чем-то одурманили. Следующее, что парень, очнувшись, понял, был половой акт с Каусом.

Педагог с 40-летним стажем и сейчас работающий в Ныммеской основной школе Каус утверждает, что они познакомились, когда парню уже было 16, и что он ходил к учителю домой заполнять бумаги на поступление, и совпало так, что в тот день у него была вечеринка в бане. Каус говорит, что интимной связи с парнем у него не было. Соседи Кауса говорят, что дома у учителя за последние пять лет якобы побывало около сотни парней, многие из которых были несовершеннолетними.

По просьбе Урмаса Кауса передача ”Kuuuurija" опубликовала его опровержение полностью:



Выпуск ”Kuuuurija" полностью:

