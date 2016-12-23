Сегодня, 23 декабря, пройдет большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Эстонию будут представлять журналист Радио Палдиски Олег Тесла и корреспонденты ERR Неэме Рауд и Антон Алексеев. Тесла уже в четвертый раз примет участие в конференции. В интервью Delfi он рассказал о проблемах, с которыми столкнулись журналисты из-за переноса конференции, а также почему выступление Путина необходимо посмотреть эстонцам.

Изначально пресс-конференция Путина должна была состояться 22 декабря, но ее перенесли из-за похорон убитого посла России в Турции Андрея Карлова, который был застрелен в столице Турции 19 декабря во время открытия посвященной России фотовыставки. "В Москве атмосфера всеобщей скорби. Все только об этом и говорят", — рассказывает Тесла, который находится в столице России со среды.

По его словам, перенос даты проведения пресс-конференции вызвало у журналистов проблемы. Причем, забронированные гостиницы — это еще полбеды.

"Основная проблема — это пропавшие билеты на авиарейсы. Конечно, для официальных СМИ, где все оплачивают администрации областей, это проблема небольшая. А вот для частных изданий, особенно с Сахалина или Камчатки, это большие деньги. Но есть еще и такая проблема, как график работы, запланированные встречи и съемки и т.п." — передает Тесла, который пообщался с аккредитованными на конференцию журналистами.

Пресс-конференция Президента России из года в год проходит в здании Центра международной торговли. ”Безопасность там поставлена на очень высоком уровне”, — отмечает журналист.

В этом году Тесла подготовил несколько вопросов. В частности, он намерен спросить у Путина о ратификации договора о границе между Россией и Эстонией. А также другие вытекающие вопросы: о взаимной торговле, культурных и образовательных проектах, о безвизовом режиме для туристических групп и бизнесменов.

Тесла уверен, что конференцию необходимо посмотреть и эстонцам. ”Потому что это общение с президентом России в реальном времени! Это максимальная искренность ответов Владимира Путина на самые неожиданные и провокационные вопросы, — уверен журналист. — Это не монтаж. Не подборка новостей в стиле пропагандистских речевок. Это мнение первого лица огромной страны, нашего ближайшего соседа”.

Тесла добавил, что администрация президента РФ никогда не просит присылать заготовленные вопросы. ”Иначе бы там не выступали с вопросами оппозиционные СМИ”, — поясняет он.

Стоит ли ждать провокаций в этом году? Тесла не исключает этого и даже уверен, что острые вопросы непременно будут. ”Некоторые вопросы могут показаться провокационными, возможно даже будут откровенно пропагандистские с целью обвинить Россию во всех грехах. Но такова особенность этой пресс-конференции. Можно спросить о чем угодно в реальном времени, под объективами сотен видеокамер, транслирующих это изображение на весь мир”, — делится опытом прошлых лет Тесла и подчеркивает, что данная пресс-конференция — это "спарринг на татами" в реальном времени на весь мир.

Тесла предлагает читателям Delfi оставлять в комментариях вопросы, которые они хотели бы задать президенту РФ. Журналист рассмотрит их и выберет самые интересные. Возможно, именно ваш вопрос журналист переадресует Владимиру Путину.