Журналист прикинулся на сайте знакомств 13-летним мальчиком и устроил педофилам ловушку

В начале сентября в центре скандала оказался школьный учитель со стажем, который приглашал молодых мальчиков в сауну.

В тот день и рождается плод журналистского эксперимента — 13-летний Кристьян, неуверенный в своей сексуальной ориентации подросток, пишет Õhtuleht. Кристьян размещает на сайте знакомств для геев объявление соответствующего содержания и уже через несколько часов получает первые письма. Содержание некоторых просто ошеломляет. ”Ты мог бы быть таким озорным и смелым учеником, который сам начинает и соблазняет. Мы были бы рядом, а ты случайно положил бы свою руку на мою ширинку, стал трогать и сжимать мой член”, — пишет мальчику 59-летний мужчина.

Комментируя результаты эксперимента, ведущий следователь криминальной службы Пыхьяской префектуры Реймо Райвет говорит: ”Родители должны напоминать детям, что в сети нельзя общаться с незнакомыми, что бы те не предлагали и какими дружелюбными не казались”.