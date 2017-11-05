Журналист об инциденте на площади Вабадузе: в полиции по-прежнему превалирует советский менталитет

Журналист Андрус Карнау, комментируя инцидент на площади Вабадузе, сказал в передаче "Olukorrast riigis" (”О ситуации в государстве”) на Raadio 2, что, к сожалению, в полиции по-прежнему господствует менталитет советского времени.

По его мнению, в связи с данным происшествием следует перефразировать профессора криминологии ТУ Юри Саара, который, говоря о другом случае, отметил, что в Эстонии господствует менталитет советского времени, передает ERR.

”Я могу обобщенно сказать это и о поведении полиции в целом. Если в очень многих областях в Эстонии мы придерживаемся западного мышления, то полиция, к сожалению, одна их тех структур, где по-прежнему превалирует советский менталитет”, — сказал Карнау.

Ссылаясь на Саара, журналист отметил три отличительные особенности такого менталитета: во-первых, у кого сила, тот и прав; во-вторых, предполагается, что человек всегда ведет себя неправильно; в-третьих, правда всегда остается за полицией.

”Почему-то мы автоматически предположили, что этот молодой человек нападет с ножами на полицейского и что исход будет летальным. Мы автоматически предположили, что этот молодой человек с ножами из всех возможных вариантов выберет самый худший. И то, как мы после оцениваем поведение полиции: автоматически обобщаем и хватим, несмотря на то, что в данном случае уместно было бы принять нейтральную позицию”, — рассуждает журналист.