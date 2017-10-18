Журналист о вчерашнем ”апокалипсисе”: это небеса предупреждали нас о грядущем

”Вчера многие жители Эстонии постучали по своим часам. Стрелки могли показывать обеденное время, но взгляд в темному как-то не подтверждал этого”, — пишет журналист Кристер Парис в Eesti Päevaleht о вчерашнем природном явлении, невиданном доселе жителями Эстонии.

По мнению Париса, случившееся могло быть знаком небес. ”Этим небеса могли предупреждать нас о грядущих временах.[…] Даже те, кто никак не хочет поверить в то, что человек способствует нестабильности климата, могли бы серьезно отнестись к предупреждению, хотя бы, чтоб усмирить небесные силы. Например, поехать завтра на работу на автобусе, а не на машине. Люди, которые более серьезно относятся к научно обоснованным фактам и без этого задумываются о CO2”, — написал журналист.