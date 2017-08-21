Журналист о ”синдроме Maxima”: если продолжим в том же духе, русский язык станет государственным

На прошлой неделе общественность взбудоражил случай, когда кассир магазина Maxima отказалась обслуживать клиента на государственном языке. Журналист Кайре Уусен рассуждает в своем статье-мнении ”Эпидемия синдрома Maxima, Или Несчастный эстонский язык” в Eesti Päevaleht о положении дел.

”Попробуйте устроиться обслуживающим клиентов в Финляндии или других Северных странах, без того, чтобы вас заставили учить местный язык. Не получится! Несмотря на это, эти страны любят”, — пишет Уусен.

”Давайте спросим хотя бы у наших русских, почему они любят финнов больше, чем нас, эстонцев, несмотря на то, что мы почти ничего не требуем. Одна хорошая русская женщина как-то сказала мне, что если бы Эстония была Финляндией, то она бы выучила финский. На фоне этого я задаюсь вопросом: если бы Нарва принадлежала Финляндии, освоили бы нарвитяне финский язык и приняли бы финскую политику?”.

Далее журналист рассуждает о том, как увеличить значимость эстонского языка хотя бы до того уровня, чтобы любой проживающий здесь на постоянной основе человек мог бы справляться с повседневными задачами. ”Следует ли запретить деятельность предприятий, подобных Maxima, или внедрить жесткие санкции и предъявлять суровые требования, как это делается в Северных странах?” — задается вопросом Уусен.

”Продолжая в том же духе, нужно быть готовым к тому, что настанет время, когда может встать вопрос о русском языке как о государственном, поскольку, к сожалению, довольно хорошая почва для этого уже подготовлена”, — резюмирует она.

Полностью мнение читайте в Eesti Päevaleht.