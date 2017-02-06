Журналист о преподавании русского языка в эстонских садах: Кальюлайд, в точку!

Журналист Яан Мартинсон написал в издании Eesti Päevaleht: ”Это будет чрезвычайной растратой времени и ресурсов ребенка, если мы в детском саду не научим его еще одному языку”, — сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд. В точку!”.

Волею судеб лето на протяжении трех лет перед школой я проводил в Казахстане, в русскоязычной семье сестры моей матери. Моим соратникам по играм был мой сверстник Павлик. На старте мои знания можно было описать, как выражаются сами русские, как ”ни бэ, ни мэ, ни курареку!”. На финише: у меня — идеальный русский язык, у Павлика — идеальный эстонский (с которым, к сожалению, ему делать было нечего).

В основной школе на уроках русского языка я мог учить другие уроки, выкраивая таким образом себе время (на сон). В средней школе и университете учителя и преподаватели относились с пониманием и освобождали меня от уроков русского языка. Кроме того, мне до сих пор под силу чтение русской литературы в оригинале и общение с русскими людьми ”душу в душу” (стилистика автора сохранена — прим. ред.). И это прекрасно.

Русский язык в — детские сады (эстонские — прим. ред.) в качестве обязательного! Тогда и английский придет сам по себе."