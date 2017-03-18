Журналист: кандидаты на пост главы ТУ шпаги так и не скрестили

30 марта состоятся выборы нового ректора Тартуского университета. За эту должность будут бороться нынешний глава вуза Волли Калм и декан факультета гуманитарных наук и искусств Маргит Сутроп. Журналист ”Учительской газеты” Сирье Пярисмаа пишет, что вопреки ожиданиям прошедшие 9 марта дебаты двух кандидатов не стали событием — соперники обменялись несколькими колкостями, а немногочисленная публика откровенно скучала.

Представляя свою точку зрения относительно дальнейшего развития старейшего вуза страны, возглавляющий его с июля 2012 года Волли Калм подчеркнул, что ТУ входит в четверку лучших университетов Центральной и Восточной Европы и для сохранения этого высокого статуса его будущим студентам придется научиться гибкости и искусству выживания.

”Нынешние студенты пробудут на рынке труда 40-50 лет, мы не в состоянии даже предположить, какие умения им понадобятся лет через 20 и поэтому их следует научить умению переучиваться и быть конкурентоспособными, — сказал Калм. — В Евросоюзе уже сейчас работники меняют свою профессию по восемь раз”.

По мнению конкурентки в борьбе за пост ректора ТУ Маргит Сутроп, приоритетом вуза должно стать составление новой стратегии его развития. Кроме того, она призвала пересмотреть целесообразность модели ”3+2” Болонского процесса и оценить последствия перехода на бесплатное высшее образование.

Ключом к успешному развитию ТУ является междисциплинарное сотрудничество, а не чрезмерная конкуренция, уверена Сутроп. Она отметила, что студентам и преподавателям не хватает не столько умения выступать, сколько умения слушать выступающих. Пожелав видеть в вузе только счастливых людей, Сутроп пообещала быть ректором всего университета.

Некое подобие конкурентной борьбы размеренному ходу прений придала колкость Калма в адрес соперницы: ”Если факультет, по твоему мнению, это трудно управляемый колосс, то как же ты справишься с управлением всего университета?”

Сутроп парировала упрек утверждением, что управление какой-либо сферой деятельности усложняет учет разных мнений, а более простым и эффективным делает достижение поставленных целей. ”Кстати, наиболее эффективными являются короли, кайзеры и цари, которые даже не пытаются с кем-либо консультироваться — они отдают приказ и смотрят, дошел ли он до подчиненных, — заявила Сутроп. — Для достижения успеха людей должны объединять цели, что и сложно, поскольку много времени уходит на выслушивание точек зрения и переговоры”.

”Мы можем потратить время людей на переговоры, но это не привет к результату, пока министерство не примет политического решения о концентрации усилий на разделении сфер ответственности”, — отреагировал Калм на вопрос конкурентки о том, как по приказу государства избегать дублирования специальностей в различных вузах страны. По его словам, переговоры ТУ на эту тему с ТЛУ, ТТУ и даже Эстонским университетом естественных наук не привели ни к чему.

Государственный контролер Алар Карис, возглавлявший Тартуский университет с 2007 по 2012 годы, посетовал в ходе дебатов на то, что большинство его сотрудников окончили тот или иной столичный вуз, поскольку учеба в Тарту, по их мнению, дороже, а количество рабочих мест для студентов ограничено.

По мнению Маргит Сутроп, в магистратуре решить эту проблему помог бы переход на цикличное обучение, которое позволило бы студентам свободнее распоряжаться своим временем и, в том числе, работать в родном Таллинне.

По словам же Волли Калма, в Тартуском университете количество студентов из Таллинна и Харьюмаа на протяжении последних четырех лет постепенно увеличивалось. ”Все больше молодых людей приезжают в Тарту из-за окружающей среды, поэтому мы должны улучшить ее как в центре города, так и технологическом городке, — заключил нынешний ректор. — Атмосфера манит сюда, в Мустамяэ такой нет”.