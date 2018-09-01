Журналист Eesti Meedia под видом рабочего пробрался в Таллиннскую горуправу. Но его разоблачили и выпроводили

"Мужчина вошел в главное здание горуправы, сообщив охраннику, что ему нужно проверить дымовые датчики, поскольку это якобы делают каждый год. Это показалось подозрительным, поскольку обычно проверка запланирована заранее и никого из причастных чиновников об этом не оповестили", — рассказала Кох.

"Мужчина сообщил, что начнет проверку на втором этаже, но после продолжавшегося несколько минут общения между разными охранниками здания выяснилось, что проверки в здании быть не должно, и мужчину нашли на третьем этаже, откуда его и выпроводили из здания", — сказала Кох.

По утверждению пресс-секретаря горуправы, за мужчиной к зданию подъехал тот же автомобиль, который его и привез. Ответственный пользователь автомобиля — руководитель фото и видеоредакции AS Eesti Meedia и газеты Postimees Эрик Прозес.

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф добавил, что этому инциденту дадут официальный ход. "Горуправа в ближайшее время обратится с заявлением в полицию", — пообещал Кландорф.

Эрик Прозес признал в комментарии Delfi, что журналист Eesti Meedia был в здании горуправы. "Речь идет о журналистском эксперименте, и более подробные комментарии мы сможем дать после выхода статьи", — сказал Прозес.