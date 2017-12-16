Журналист: а не допиться ли нам до процветания Эстонии?

Поразительно, насколько истово в Эстонии борются против повышения цен на алкоголь. Журналист Райво Юурак пишет в ”Учительской газете”, что теперь даже школьники в курсе, что подорожание бутылки пива на пару центов ”перекармливает Латвию”, способствует ”вымиранию магазинчиков на юге Эстонии”, ”ставит малоимущие семьи в неловкое положение” и ”пробивает дыру в госбюджете”:

В школах ученикам внушают, что алкоголь вреден и что от него нужно держаться как можно дальше. За стенами учебных заведений эти же самые школьники слышат, будто продажа спиртного пополняет мошну государства и потому оно должно быть как можно дешевле и географически ближе к потребителям. В школе детям рассказывают, что потребление алкоголя приводит к деформации личности, в то время как за ее пределами распитие спиртного считается чуть ли не христианской традицией и неотъемлемым правом человека, пополняющим госбюджет, а значит, делающим нас всех богаче. Мы что, в качестве второго этапа разрешим опять вино-водочные киоски рядом со школами, научим детей бухать смолоду и пополнять таким образом бюджет страны?

Красной нитью проходит мысль, будто пьянство выгодно для государства. Мол, когда не бухают, доходы государства падают. По мне, так пускай и падают! Чем дороже будет бухло и чем дальше за ним надо будет ездить, тем лучше. Финские алкотуристы возят спиртное из Эстонии, однако правительство Финляндии не стало ведь из-за этого понижать акцизный налог и цены на алкоголь. Финны знают, что зеленый змий разрушает семьи, влечет за собой дорогостоящее лечение от алкогольной зависимости, сокращает продолжительность жизни людей и приводит к моральному разложению нации. Ущерб от алкоголизма гораздо больше, чем недополученные несколько миллионов в госбюджете.

Второй весьма распространенный аргумент в пользу пития — будто повышение акциза на алкоголь на руку Латвии, поскольку жители Эстонии ездят за пивком и водочкой в приграничную Валку и таким образом платят акцизный и прочие налоги своей южной соседке.

Минувшим летом я ездил в Валка и увидел там бывший погранпункт между Эстонией и Латвией — его перестроили в винно-водочный магазин Alko 1000. Народу вокруг него и в самом деле сновало предостаточно, словно на границе возобновили проверку паспортов. Но разве, покупая там водку, мы и вправду откармливаем лабритов, как о том пишут социальные медиа?! Нет, не откармливаем, так как сеть Alko 1000 принадлежит эстонцам. Налоги от продажи идут Латвии, однако прибыль достается Эстонии. К настоящему времени за счет этой прибыли даже в Тарту открыли один Alko 1000.

Курение и реклама сигарет в Эстонии под запретом, но никто не протестует. Почему? Да потому, что табак в Эстонии не выращивают, и табачной промышленности у нас тоже нет. Зато у нас произрастает все, что необходимо для производства алкоголя, и очевидно это и есть основная причина, по которой в Эстонии абсолютно невозможно запретить рекламу спиртного, а повышение акциза на алкоголь приравнивается чуть ли не к госизмене.

Ежели кто на самом деле вознамерится поддержать экономику Латвии, тот пускай вместо водяры осчастливит себя лучше авиабилетами от Air Baltic, посибаритствует на мягкой мебели латвийского производства, покишкоблудит в ресторане Lido, почревоугодничает сырками ”Karums” или зажует шоколадки ”Laima”.

Дивного всем Рождества!