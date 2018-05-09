Жизнь зависит от лекарства: тяжелобольной 17-летней девушке нужна помощь

17-летней девушке с редким заболеванием крови, чтобы продолжить нормальную жизнь, требуется дорогое лекарство, которое Больничная касса не компенсирует.

Пока не найдено решение финансирования лекарства, с помощью пожертвований лечение девушки поддерживает Детский фонд клиники ТУ, сообщает фонд.

Осенью 2011 году юной жительнице Эстонии диагностировали идиопатическую апластическую анемию. Это очень тяжелое заболевание, при котором нарушается процесс кроветворения. Все клетки крови уменьшаются в количестве, что приводит к целому ряду осложнений. Это заболевание встречается очень редко и чаще у детей и молодых людей вне зависимости от пола. В основе заболевания лежит нарушение иммунитета и работы клеток костного мозга.

Анализ крови показал, что у ребенка низкий уровень тромбоцитов, гемоглобина и лейкоцитов. Иммуносупрессивное лечение стабилизировало заболевание.

Через три года у нее также обнаружили пароксизмальную ночную гемоглобинурию, из-за которой эритроциты расщепляются и возникает гемолиз. Чтобы предотвратить гемолиз и в последствии также тромбоз, девушке нужен препарат Eculizumab. Один месяц лечения с этим лекарством стоит 27 600 евро, к которым добавляет и налог с оборота.