Жизнь в отделении ухода: следы зубов на ушах, кровь на колене, опухший нос

В газету Õhtuleht обратилась проживающая в Валга женщина, 32-летняя дочь которой, живя с ней 29 лет без единой царапины, в отделении ухода больницы Валга получила тяжелую травму колена, повреждения лица и многократные повреждения уха, часть которых, по мнению матери, бы результатом укусов.

Обеспокоенная мать решила разобраться, при каких обстоятельствах ее дочь получила данные повреждения, но удовлетворительного ответа ей не дали.

Лейли говорит, что когда она начала задавать вопросы, больница ограничила ее встречи с дочерью, для которой она является и опекуном.

Целью матери является не закрытие отделение ухода, а выяснение обстоятельств получения травм дочери и предупреждение подобных случаев.

Руководитель отделения ухода больницы Валга Моника Хорни поясняет, что лицо, страдающее синдромом Ретти, может бесконтрольно причинять себе травмы, так как его действия зачастую неосознанны.