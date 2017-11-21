Жизнь после председательства. Что будет с 300 временно нанятыми работниками?

Государственная канцелярия в конце председательства Эстонии в Совете ЕС пытается помочь найти постоянную работу тем, кто пришел на государственную службу временно в связи с председательством, пишет Ärileht.

Через полтора месяца заканчивается период председательства Эстонии в ЕС, которое потребовало участия примерно 1300 человек: в Эстонии, Брюсселе, в посольствах. Руководителей рабочих групп и их заместителей — 343 человека (всего рабочих групп насчитывается более 200), временно нанятых — 319, а также еще около 100 связных лиц. Все нуждались в обучении, инструкциях, дополнительных знаниях. Вдобавок из-за Брексита нужно было провести поиск людей и их подготовку на полгода раньше.

Руководитель по персоналу председательства Эстонии в ЕС Кристи Тяхт занялась вербовкой команды еще в 2014 году.

”Срок и проект председательства облегчили вербовку. Это был большой вызов и быстрое начало, из-за Брексита — особенно быстрое начало, увлекшее многих. Сумели показать, что хотя это обещает много работы, но также участие в этом деле — это уникальная возможность сделать что-то для государства. Для многих это стало первой работой на госслужбе”, — сказала Тяхт.

Люди, которых конкретная работа после председательства не ждет, по словам Тяхт, составляют большинство: ”У большей части работа закончится в декабре. Около 100 человек останутся еще на январь”.

По опыту других стран уже было известно, что люди начинают думать о следующей работе примерно за три месяца до окончания председательства.

”Мы предоставляем разную информацию о создающихся рабочих местах и предложениях, поддерживаем при предложении своей кандидатуры на рабочее место. В случае прекращения срочного договора также есть вариант встать на учет в качестве безработного”, — поясняет Тяхт.

Связанные с председательством в ЕС расходы на персонал в 2014-2018 годах составят 41,4 млн евро, из которых 17 миллионов запланировано на расходы, связанные с персоналом, работающим в постоянном представительстве Эстонии в Совете ЕС.

Ранее Кристи Тяхт трудилась в Министерстве юстиции работником по персоналу. Еще летом она выиграла конкурс на место руководителя по персоналу EU-LISA, находящегося в Эстонии IT-агентства. ”Это показалось интересной возможностью”, — скромно отмечает Тяхт.

Кюлли Тейманн выступала хозяйкой Котла культуры, в котором проходило большинство мероприятий в рамках председательства. Она также заранее стала искать себе работу летом. Уже трудоустроилась в Кельне — в Европейском спортивном колледже.

Виллу Варьяс является экспертом группы общих дел ЕС и советником межинституциональных связей в Брюсселе. Связан с председательством 3,5 года. Виллу Варьяс один из тех, чья работа завершится 15 января, и кто еще не ищет себе новое место.

Саскиа Лаасик — один из организаторов мероприятий в рамках председательства. Сразу после окончания работы в конце декабря она пойдет учиться программированию, учеба будет проходить 3,5 месяца. Она подумывает о том, чтобы поучаствовать в организации Олимпийских игр во Франции в 2024 году. Там уже начинают принимать заявки от кандидатов на рабочие места.

Рийна Аасма является руководителем протокола председательства. До этого 15 лет она работала дипломатом в Министерстве иностранных дел. У нее есть несколько вариантов трудоустройства. Вместе с сестрой она открывает ресторан в Таллиннской телебашне, планирует открыть личное протокольное бюро, а также между делом участвовала в выборах в собрание Виймси и была избрана.

Пирет Сеэман присоединилась к коммуникационной группе в июле 2017 года, через два дня после начала председательства. До этого она несколько лет работала стратегическим советником руководства SEB Balti. По завершению председательства ее ждут обратно в SEB — трудовой договор Сеэман был на полгода приостановлен.