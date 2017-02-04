”Жизнь на грани нищенства”: из одного отеля класса "люкс" — в другой

До того, как стать президентом Эстонии, Тоомас Хендрик Ильвес жаловался американским дипломатам, что не хотел бы в третий раз жертвовать своей комфортной жизнью и служить Эстонскому Государству, ”живя на грани нищеты”.

Обнародованные на днях данные кредитных карт президентской канцелярии показывают, что на этот раз дела у президента шли не так плохо и у него была возможность селиться в лучших отелях и трапезничать в лучших ресторанах мира.

Так, в период 28-30 апреля 2011 года президент Эстонии вместе с супругой находились с визитом в Мюнхене. Остановка в отеле Bayerischer Hof обошлась в 5414 евро.

25-26 ноября 2013 года Ильвес находился с визитом в Лондоне и остановился в отеле The Cavendish, потратив 3857 евро. Кроме того, 25 ноября он оставил в индийском ресторане The Cinnamon Club в общей сложности 760 евро. Несмотря на то, что официально визит начинался 25 ноября, еще 24 ноября он потратил в находящемся в Лондоне ресторане ливанской кухни Randa 273 евро.

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В июне 2014 года президент отправился на несколько дней в Прагу и Рим. Размещение в пятизвездочном отеле Mandarin Oriental в Праге обошлось ему в 2114 евро.

8-11 октября 2014 года Ильвес принимал участие в собрании по вопросам кибербезопастности в Дубае. Ночлег в отеле Madirat Jumeirah стоил 4725 евро.

25-28 октября 2015 года Ильвес посетил очередное мероприятие по теме кибербезопастности, на этот раз в Абу-Даби. Размещение в отеле The Yas Viceroy обошлось в 4998 евро.

17 ноября 2015 года президент находился с рабочим визитом на конференции в Цюрихе. Счет за размещение в отеле Storchen составил 2861 евро. К этой сумме прибавился счет в размере 737 евро из ресторана zum Kropf.

18-20 марта 2016 года Ильвес с новой супругой посетили конференцию в Брюсселе и остановились в отеле Steigenberger, что обошлось налогоплательщикам в общей сложности в 6384 евро.

14-16 сентября 2016 года президент с супругой находились с визитом в Канаде. Счет из отеля Ritz Carlton составил 5666 евро. К нему добавились несколько счетов из ресторана в размере пары сотен евро.