Живущие в Пыхья-Таллинне одинокие пенсионеры получили пакеты помощи

В Пыхья-Таллинне подвели итоги благотворительного проекта, в рамках которого более тысячи одиноких пенсионеров получили от районной управы пакеты помощи с хозяйственными товарами. Пакеты укомплектовали и доставили пенсионерам на дом добровольцы. Акция помощи одиноким пенсионерам проходит в Пыхья-Таллинне уже третий год подряд, сообщает управа Пыхья-Таллинна.
Ядро команды добровольцев составили школьники из Круглого стола молодежи Пыхья-Таллинна. Поскольку объем работы в этом году был большой, районная управа обратилась ко всем желающим с призывом присоединиться к благотворительному проекту. В результате набралось около ста добровольцев, в число которых вошли также члены районного собрания и один министр.
Всего живущим в Пыхья-Таллинне одиноким пенсионерам было доставлено почти 1200 пакетов помощи. Это на треть больше, чем в прошлом году. Тех одиноких пенсионеров, которых добровольцы не застали дома, просят зайти в районную управу по адресу Нийне, 2 и получить свой пакет у администратора.
Районная управа надеется, что благодаря пакетам помощи одиноким пенсионерам удастся сэкономить немного денег, чтобы затем потратить их по своему усмотрению — например, на билеты в театр или на концерт, или на что-либо другое приятное или полезное.
По словам старейшины района Раймонда Кальюлайда, цель проекта состоит как в прямой помощи, так и в стремлении обратить внимание общественности на важную проблему.
”Чем лучше развивается наша экономика, тем больше мы должны помогать пожилым людям — особенно тем из них, которые остались одни. Не менее важно проявление внимания. Именно поэтому Пыхья-Таллинн запустил проект ”Киноклуб для пожилых”, благодаря которому пенсионеры могут раз в неделю посещать бесплатные киносеансы. Также в ближайшее время по соседству с Коплиской поликлиникой будет открыт новый социальный центр Пыхья-Таллинна, с целым спектром услуг и возможностей для людей в возрасте”, — сказал Кальюлайд.