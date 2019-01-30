Живущие в Пыхья-Таллинне одинокие пенсионеры получили пакеты помощи

Ядро команды добровольцев составили школьники из Круглого стола молодежи Пыхья-Таллинна. Поскольку объем работы в этом году был большой, районная управа обратилась ко всем желающим с призывом присоединиться к благотворительному проекту. В результате набралось около ста добровольцев, в число которых вошли также члены районного собрания и один министр.

Всего живущим в Пыхья-Таллинне одиноким пенсионерам было доставлено почти 1200 пакетов помощи. Это на треть больше, чем в прошлом году. Тех одиноких пенсионеров, которых добровольцы не застали дома, просят зайти в районную управу по адресу Нийне, 2 и получить свой пакет у администратора.

Районная управа надеется, что благодаря пакетам помощи одиноким пенсионерам удастся сэкономить немного денег, чтобы затем потратить их по своему усмотрению — например, на билеты в театр или на концерт, или на что-либо другое приятное или полезное.

По словам старейшины района Раймонда Кальюлайда, цель проекта состоит как в прямой помощи, так и в стремлении обратить внимание общественности на важную проблему.