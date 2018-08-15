Живущая в Гетеборге эстонка: я годами чувствовала себя здесь в Швеции безопасно, но больше нет

В Гетеборге в понедельник вечером подожгли десятки автомобилей, большая часть из них сгорела на парковке торгового центра Frölunda Torg.

Живущая в паре километров оттуда эстонка описала Delfi, что по словам ее сына, живущего ближе к месту происшествия, были слышны хлопки и виден идущий от горящих автомобилей дым. Также в социальных сетях сразу появились видео происходящего, которые сняли подошедшие к окнам жители.

По словам читательницы Delfi, в стране много говорят об этом происшествии, потому что оно причинило большой ущерб обычным людям, машины которых разбили и подожгли вандалы.

"Я видела в Facebook видео, где люди в черной одежде поджигали автомобили. Меня удивляет, что за это время на место происшествия не прибыл ни один полицейский или пожарный. Пожарная станция в полутора километрах от места происшествия", — описала она.

По словам живущей в Гетеборге эстонки, полиция сказала, что молодежи перед началом учебного года нечего делать, но заверила общественность, что поговорит с их родителями. "До чего мы дошли? Живя здесь, я годами чувствовала себя безопасно, но больше нет", — сказала прожившая в стране 36 лет читательница Delfi.

По оценке эстонки, произошедшее окажет влияние и на выборы, которые состоятся в Швеции меньше чем через месяц. "Шведские демократы (выступающая против иммиграции правопопулистская партия — прим. ред.) точно по-крупному выиграют выборы. Такие происшествия дают партии голоса, потому что все полностью уверены, что хулиганы — подростки с иностранными корнями", — считает читательница Delfi.

Живущая в Гетеборге женщина добавила, что больше ни одна из партий не хочет сотрудничать со Шведскими демократами и поэтому выборы будут очень специфическими.