"Живу воздухом и любовью": люди с недостатками здоровья на месяцы остаются без всякого дохода

Система оценки трудоспособности Министерства социальных дел оставила людей с недостатками здоровья без дохода по меньшей мере на один месяц. Решения об оценке затягиваются, и деньги выплачивают только к 10 числу следующего месяца. Те, для кого маленькое пособие является единственным доходом, обращаются в суповую кухню, чтобы выжить.

У Мати Броберга, которому недавно исполнилось 60 лет, обе ноги ампутированы до колен, пишет Eesti Päevaleht. Два раза в неделю люди из Армии спасения Пыхья-Таллинна приносят Мати в его квартиру в таллиннском социальном доме банку супа. В остальные дни Мати должен справляться сам.

Мати — один из пенсионеров по нетрудоспособности, которому пришлось в начале этого года пойти на оценку трудоспособности, которая проходит по новым правилам. Ходатайство он подал заранее, уже 21 февраля. В конце марта закончился его прежний статус пенсионера по нетрудоспособности, и 5 марта пришла последняя пенсия. Из нее он заплатил арендную плату и другие платежи.

В Кассе по безработице дела затянулись, и ходатайством Мати до сих пор не успели заняться. В последнем присланном из Кассы по безработице письме сообщили, что оценка трудоспособности затянется еще на 30 дней и решение обещают вынести только к 5 мая. Поступит ли следующая пенсия и когда, об этом у Мати нет ни малейшего представления.

Таким образом, денег у Мати нет с марта. На вопрос, чем он живет, Мати отвечает: "Свежим воздухом и любовью".

"Если чувствую себя хорошо, могу и сам пойти в Армию спасения, тогда получаю суп три раза в неделю. Соседи тоже приносят мне оттуда хлеб и булку, — говорит Мати. — С прежних времен было запасено немного макарон. У сестры одолжил немного, хотя она тоже частично нетрудоспособна. Из Продуктового банка получал консервы".

Ноги Мати ампутированы из-за распространения болезни. В 2003 году отняли пальцы и в 2004-м — ноги до колен. В плохую погоду ноги Мати болят, и тогда он особенно не может двигаться. Дальше социального дома Мати в основном не передвигается, потому что возможностей транспорта в инвалидном кресле нет.

До сих пор ему было назначено 80% нетрудоспособности и тяжелый недостаток здоровья, пенсии по нетрудоспособности он получал 254 евро и пособия за тяжелый недостаток здоровья — 40 евро. В общей сложности его доход составлял 294 евро.

Протезы разваливаются

Если ему теперь назначат частичную нетрудоспособность, Мати должен стать "активным" и устроиться на работу или каждый месяц показываться в Кассе по безработице. Его пособие по безработице тогда останется только 190 евро. Арендная плата за маленькую однокомнатную квартиру в социальном доме составляет примерно 70 евро в месяц, прибавляются другие платежи. Протезы ног, которым 13 лет, разваливаются, а на покупку новых денег нет. "Поэтому я избегаю движения, иначе останусь вообще без них".

В последнем письме Касса по безработице лаконично уведомляет Мати, что срок рассмотрения ходатайства продлен на 30 дней, потому что экспертное мнение должен еще раз просмотреть экспертный врач. Закон позволяет отложить оценку только "по веской причине", решение о вескости причины принимает сама Касса по безработице.

До этого письма Мати пришло от Кассы по безработицы еще одно очень непонятное письмо, с толкованием содержания которого возникли затруднения и у журналиста. На канцелярском языке, который нашпигован неизвестными, выдуманными ведомством терминами, сообщают, что Мати не соответствует "условиям активности". Уведомляют, что в ходатайстве не отмечено, каким условиям он соответствует. Тем не менее, Мати сам ездил подавать ходатайство, чиновник заполнил его ходатайство, принял его и отправил Мати ждать ответа. Мати не смог ничего ответить на это письмо и остался ждать результата оценки, чтобы тогда действовать дальше.

После подачи ходатайства с ним никто из Кассы по безработице не связывался, чтобы что-то объяснить или спросить.

Когда-то Мати был строителем, некоторое время также водителем троллейбуса. Какую работу ему смогут раздобыть сейчас, еще за несколько лет до пенсии по старости, Мати и сам хотел бы знать. Ему все предприятие — это означает возможные расходы на его активизацию, реабилитацию, курсы и переобучение — остается немного непонятным. "Сидячей работой я не занимался, ИТ не изучал, я не знаю, какая работа это могла бы быть и кто меня в этом возрасте возьмет на работу", — недоумевает Мати. Он знает, что если решение об оценке наконец придет и он будет им недоволен и подаст жалобу, то получение денег еще отложится.

Третий месяц в ожидании

Второй случай касается 61-летнего Аре, который из-за дыхательной недостаточности и проблем с легкими был пенсионером по нетрудоспособности 15 лет. В молодости он служил государству и работал в полиции. Аре подал ходатайство в Кассу по безработице уже 9 февраля, и его последняя пенсия тоже поступила в начале марта. До сих пор ему был назначен средний недостаток здоровья и 60% нетрудоспособности, за что он получал в общей сложности 210 евро пенсии — это был весь его доход.

Аре в начале года снова ходил к пульмонологу на обследование. Врач отправил Аре на дополнительное обследование, и неожиданно поставили новый диагноз: далеко развившийся рак во внутренних органах. "Это уже неизлечимо", — передает Аре слова врачей. Он также начал химиотерапию.

Из-за новых обследований затянулись процессы в Кассе по безработице, и решение об оценке Аре пришло 4 апреля. Ему назначили полностью отсутствующую трудоспособность. Но это не означает, что он получил деньги. По новой системе пособие выплачивают в следующем месяце, в случае Аре только 10 мая. Все это время он должен справляться без всякого дохода, потому что по новой системе на это время для обеспечения прожития человека ничего не предусмотрено.

Аре назначены новые лекарства. Он надеется, что протянет до получения пособия с теми, которые были выкуплены в марте.

Аре тоже пришла на помощь Армия спасения, и он получает от них два раза в неделю суп. Действительно ли он живет только этим? "Действительно. Живу", — отвечает Аре.

Аре обратился для получения помощи в отдел социальной опеки Пыхья-Таллинна. Там оценили его право получать прожиточное пособие, но за основу взяли прошлый месяц, то есть март, когда он получил 5 числа 200 евро пенсии. В результате расчетов сообщили, что он имеет право получать прожиточное пособие в 1 евро и 23 цента.

Самоуправление в порядке исключения также выдает экстренное пособие, которое составляет 15-20 евро. "Но и его они тоже выплачивают в течение месяца. В чем его смысл?" — удивляется Аре.