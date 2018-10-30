"Живая библиотека" добралась и до Ласнамяэ! В ноябре в роли "книг" выступят жители района

Всего в живой библиотеке 15 книг, описание которых смотрите на сайте. Выбрать можно максимум 4 книги, вызвавших наибольший интерес. Знакомство с книгами на месте будет проходить в 4 тура, в маленьких группах (до 5 человек). Каждый тур длится полчаса; в это время книга рассказывает о себе, а у читателей есть возможность задать вопросы. Живые Книги будут делиться своими историями, которые для них самих могут быть очень личными и эмоционально непростыми. Поэтому важно, чтобы и читатели умели понимать и сочувствовать.
Чтобы и книги, и читатели могли отдохнуть, между турами предусмотрены паузы, в том числе один более продолжительный перерыв на обед. Мероприятие бесплатное, но с ограниченным числом мест. Поэтому организаторы просят заинтересованных зарегистрироваться заранее и выбрать книги. Форма для регистрации доступна здесь.
”Живая библиотека” пройдет в уютных помещениях библиотеки Паэпеалсе, чтобы показать: библиотеки в наше время — это не только заведения, где можно взять на время книгу. Библиотеки — это места для обмена знаниями и опытом в самом широком смысле. Они, прежде всего, места для встреч и дискуссий, где появляются новые идеи и идет развитие культуры.
”Живую библиотеку”, которая пройдет 10 ноября, совместно организуют НКО Ласнаидея и молодежный клуб ”Актив”.