30.10.2018, 10:00

"Живая библиотека" добралась и до Ласнамяэ! В ноябре в роли "книг" выступят жители района


rus.delfi.ee
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"Живая библиотека" добралась и до Ласнамяэ! В ноябре в роли "книг" выступят жители района
Foto: Youth Club Active

10 ноября в Ласнамяэ, в библиотеке Паэпеалсе (П.Пинна, 8) пройдет ”Живая библиотека”. Во время мероприятия все желающие смогут познакомиться с т.н. ”живыми книгами” — жителями Ласнамяэ, готовыми поделиться своими увлекательными жизненными историями. Цель ”Живой библиотеки” — поддержать социальные связи и навести мосты между людьми с разным социальным и культурным фоном.

Темы ”Живой библиотеки” могут быть очень разными: религиозные и идеологические взгляды, необычные профессии и хобби, особые потребности, сексуальные и национальные меньшинства, и т.д. Живые Книги готовы рассказать свои истории в ходе свободного, честного и позитивного диалога. Событие предназначено для всех, кто хотел бы расширить свой взгляд на мир и выйти за пределы своих привычных представлений.

”Как о Ласнамяэ, так и о жителях района существует немало стереотипных представлений. Чисто по-человечески вполне понятно, что к тем, кого мы не знаем, мы склонны относиться с опаской и предубеждением. Поэтому-то и важно сосредоточиться на открытом общении, которое разрушило бы невидимые барьеры и помогло бы прийти к пониманию”, — поясняет Мария Дерлыш из НКО Ласнаидея.

”Мы можем полагать, что наше общество очень открытое, но в действительности все мы предпочитаем общаться с людьми, чем-то на нас похожими. Это нередко ведет к образованию социально-закрытых групп, не склонных к общению друг с другом. И если мы таким образом сами себя изолируем, то остаемся без новых интересных знакомств, которые обогатили бы наше мировосприятие”, — дополняет Дарья Дьяченко из Молодежного клуба ”Актив”.

Всего в живой библиотеке 15 книг, описание которых смотрите на сайте. Выбрать можно максимум 4 книги, вызвавших наибольший интерес. Знакомство с книгами на месте будет проходить в 4 тура, в маленьких группах (до 5 человек). Каждый тур длится полчаса; в это время книга рассказывает о себе, а у читателей есть возможность задать вопросы. Живые Книги будут делиться своими историями, которые для них самих могут быть очень личными и эмоционально непростыми. Поэтому важно, чтобы и читатели умели понимать и сочувствовать.

Чтобы и книги, и читатели могли отдохнуть, между турами предусмотрены паузы, в том числе один более продолжительный перерыв на обед. Мероприятие бесплатное, но с ограниченным числом мест. Поэтому организаторы просят заинтересованных зарегистрироваться заранее и выбрать книги. Форма для регистрации доступна здесь.

”Живая библиотека” пройдет в уютных помещениях библиотеки Паэпеалсе, чтобы показать: библиотеки в наше время — это не только заведения, где можно взять на время книгу. Библиотеки — это места для обмена знаниями и опытом в самом широком смысле. Они, прежде всего, места для встреч и дискуссий, где появляются новые идеи и идет развитие культуры.

”Живую библиотеку”, которая пройдет 10 ноября, совместно организуют НКО Ласнаидея и молодежный клуб ”Актив”.

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