"Живая библиотека" добралась и до Ласнамяэ! В ноябре в роли "книг" выступят жители района

Темы ”Живой библиотеки” могут быть очень разными: религиозные и идеологические взгляды, необычные профессии и хобби, особые потребности, сексуальные и национальные меньшинства, и т.д. Живые Книги готовы рассказать свои истории в ходе свободного, честного и позитивного диалога. Событие предназначено для всех, кто хотел бы расширить свой взгляд на мир и выйти за пределы своих привычных представлений.

”Как о Ласнамяэ, так и о жителях района существует немало стереотипных представлений. Чисто по-человечески вполне понятно, что к тем, кого мы не знаем, мы склонны относиться с опаской и предубеждением. Поэтому-то и важно сосредоточиться на открытом общении, которое разрушило бы невидимые барьеры и помогло бы прийти к пониманию”, — поясняет Мария Дерлыш из НКО Ласнаидея.

”Мы можем полагать, что наше общество очень открытое, но в действительности все мы предпочитаем общаться с людьми, чем-то на нас похожими. Это нередко ведет к образованию социально-закрытых групп, не склонных к общению друг с другом. И если мы таким образом сами себя изолируем, то остаемся без новых интересных знакомств, которые обогатили бы наше мировосприятие”, — дополняет Дарья Дьяченко из Молодежного клуба ”Актив”.