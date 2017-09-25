Жителям Таллинна стала доступна бесплатная юридическая помощь

С сегодняшнего дня и до 15 декабря студенты юридических факультетов Таллинна и Тарту предоставляют нуждающимся бесплатную юридическую помощь, сообщает Раэпресс.

Бесплатную юридическую помощь можно получить в инфозалах Таллиннской городской управы (пл. Вабадузе, 7) и Мустамяэской районной управы (ул. Таммсааре, 135).

Дни и часы приема распределены в зависимости от языка обслуживания — эстонского и русского. График опубликован на сайте juristideliit.ee.

Обслуживание — в порядке живой очереди. Информацию можно получить также в Фейсбуке и по телефонам 6313002 или 6314466.