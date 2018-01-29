Жителям Кесклинн расскажут о ремонте улицы Гонсиори

Реконструкция улицы Гонсиори в Таллинне повлияет на повседневную жизнь местных жителей и водителей. О том какие изменения ждут жителей города, и когда они наступят, расскажет управа района Кесклинн на инфочасе в среду 31 января в 17:30, значится в пресс-релизе.

Изменения на улицах Гонсиори затронут жителей и участников дорожного движения уже на следующей неделе, когда Trev-2 Grupp планирует начать строительные работы. ”Строительные работы расчитаны на два года и будут проводиться в несколько этапов, которые приведут к изменениям как в управлении дорожным движением, так и, увы, в некотором роде в организации повседневной жизни людей”, — сказал Владимир Свет, старейшина Кесклинн . ”Почему эти изменения необходимы, как их будут производить, и к какому результату это приведет — всё это мы хотим рассказать на инфочасе.

Инфочас состоится в среду 31 января в 17:30 в зале Kadrioru Saksa Gümnaasium. Информацией поделятся управа района Кесклинн, Таллиннский коммунальный и транспортный департаменты. ”Давно уже ясно, что улица Гонсиори — как важная магистраль требует основательного обновления.” Реконструкция была запланирована на прошлый год, но председательство Эстонии в Европейском Союзе загрузило движение в столице, и ремонт улицы Гонсиори пришлось перенести на этот год ”, — пояснил Владимир Свет.

Изначально, начиная с 5 февраля, начнется ремонт улицы К.Тюрнпу и участка Лаагна теэ от перекрестка Гонсиори-Лаагна до перекрестка Вильмси-Лаагна. Из-за этого движение на Лаагна теэ по направлению к Тарту мнт будет направлено через улицу Лубья.

Первоначально движение по улице Гонсиори не изменится, туда по-прежнему можно будет поворачивать направо с улицы Лаагна теэ.

С улицы Тюрнпу можно будет проехать на Лаагна теэ через Вильмси и Весивярава или через улицы Вильмси и Лубья. Во время строительных работ останется открытой одна полоса движения на улице Тюрнпу в сторону Лаагна теэ. В объезд можно будет проехать через улицу Лаулупео, а также через Петербури теэ или Нарва мнт. Такая схема движения, согласно плану, будет работать до 26 мая. Затем начнутся работы по обновлению улицы Гонсиори. К осени дорога на этой улице должна стать проезжей частью с изменяющимся направлением движения, что улучшит движение общественного транспорта. На 2019 год запланирован основательный ремонт улицы Кундери.