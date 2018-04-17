17.04.2018, 16:10

Жителя Петербурга лишили гражданства РФ за отказ сотрудничать с ФСБ, теперь он просит убежище в Эстонии

 (83)
DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ
Роман Старапопов
Роман Старапопов
EST 31

Михаил Ротов (32) просит власти Эстонии предоставить ему политическое убежище. По словам Ротова, в России он опасается за свою жизнь.

Михаил Ротов приехал в Россию из Донецкой области в 2005 году. В 2010 году он получил гражданство России. А уже через пару лет он лишился вначале украинского гражданства, а затем и российского.

По словам Михаила, от украинского гражданства он отказался сам, а гражданства РФ его лишили российские спецслужбы за отказ сотрудничать.

Смотрите репортаж Delfi из Санкт-Петербурга.

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