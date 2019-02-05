Жительницу Таллинна, до смерти забившую сожителя ремнем и палкой, прокуратура требует посадить на 8 лет

В сентябре 2018 года Харьюский уездный суд признал женщину виновной в убийстве и приговорил ее к 8 годам лишения свободы. Однако защита с таким решением не согласилась, подала апелляцию, и в январе Таллиннский окружной суд счел представленные в апелляционной жалобе доводы (то, что женщина не отдавала себе отчет в том, что полученные в результате избиения травы приведут к гибели жертвы, а сама она находилась в состоянии аффекта) убедительными и изменил приговор, вместо 8 лет лишения свободы дав 4 года тюрьмы, и при этом реально отсидеть за решеткой ей придется всего 6 месяцев. С этим не согласна прокуратура.

Согласно представленному Пыхьяской окружной прокуратурой обвинению, 17 августа 2017 года в квартире дома на улице Лыйме Светлана Вилкре избивала своего сожителя палкой, а когда она сломалась, продолжила бить его ремнем с металлической пряжкой. От полученных травм пострадавший, который, по словам адвоката, сам ранее применял насилие в отношении женщины, скончался на месте.