Жительница Кейла жалуется, что в местной аптеке ее не стали обслуживать ни на русском языке, ни на английском

Женщина рассказывает, что 18 августа пришла в аптеку Apotheka и хотела приобрести витамины и капли в глаза, но не тут-то было.

"Я обратилась к фармацевту на русском, на что получила ответ, что она не будет со мной говорить на русском, поскольку живет в Эстонии. Я попробовала перейти на английский, на что она отвернулась и ответила, что обслуживать меня не будет, если я не могу обьяснить на эстонском языке", — жалуется жительница Кейла.

"В итоге мне пришлось положить ей на кассу то, что мне покупать в принципе не хотелось, и сказать ей на эстонском, что хочу оплатить. Как же страдают старые люди, кто вообще не понимает или плохо слышит. Я бы хотела, чтобы не было такой дискриминации, ведь все мы люди!" — призывает она.

Член правления Terve Pere Apteek OÜ Кристийна Сепп прокомментировала Delfi, что на данный момент заведующая аптеки уже поговорила с этой клиенткой и принесла извинения за данный случай.

Сепп объясняет ситуацию так: данная клиентка — сотрудница фирмы, также находящейся в Keila Selver, и аптекарю было известно, что она владеет эстонским языком: "Поэтому аптекарь, которая сама русским языком не владеет, при обслуживании клиентки попросила ее перейти на эстонский язык. Клиентка была с этим не согласна, и произошло недопонимание".