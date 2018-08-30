30.08.2018, 10:11

Жительница Кейла жалуется, что в местной аптеке ее не стали обслуживать ни на русском языке, ни на английском

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комментарий аптеки
Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор 
EST 100
Apotheka apteek
Apotheka apteekFoto: Hendrik Osula

Читательница Delfi из Кейла обратилась в редакцию с проблемой, с которой она столкнулась во время посещения аптеки Apotheka в Keila Selver. По ее словам, аптекарь отказалась обслуживать ее на русском языке, но и на английском делать этого не захотела. Представитель сети аптек объясняет инцидент недопониманием.

Женщина рассказывает, что 18 августа пришла в аптеку Apotheka и хотела приобрести витамины и капли в глаза, но не тут-то было.

"Я обратилась к фармацевту на русском, на что получила ответ, что она не будет со мной говорить на русском, поскольку живет в Эстонии. Я попробовала перейти на английский, на что она отвернулась и ответила, что обслуживать меня не будет, если я не могу обьяснить на эстонском языке", — жалуется жительница Кейла.

"В итоге мне пришлось положить ей на кассу то, что мне покупать в принципе не хотелось, и сказать ей на эстонском, что хочу оплатить. Как же страдают старые люди, кто вообще не понимает или плохо слышит. Я бы хотела, чтобы не было такой дискриминации, ведь все мы люди!" — призывает она.

Член правления Terve Pere Apteek OÜ Кристийна Сепп прокомментировала Delfi, что на данный момент заведующая аптеки уже поговорила с этой клиенткой и принесла извинения за данный случай.

Сепп объясняет ситуацию так: данная клиентка — сотрудница фирмы, также находящейся в Keila Selver, и аптекарю было известно, что она владеет эстонским языком: "Поэтому аптекарь, которая сама русским языком не владеет, при обслуживании клиентки попросила ее перейти на эстонский язык. Клиентка была с этим не согласна, и произошло недопонимание".

Как заверяет Сепп, аптекарь владеет английским языком на очень хорошем уровне, и причина отказа в англоязычном обслуживании состоит в другом. "Видимо, клиентка предложила использовать английский язык не по-английски, а по-русски, что аптекарь, к сожалению, не поняла", — объяснила она.

"Конечно же, аптекарь должна была по-другом решить данную ситуацию, чтобы не вызвать недовольство клиента. Со стороны работодателя мы предложили сотруднику возможность принять участие в обучении, где уделяется внимание важным нюансам обслуживания клиентов. Также мы попросили заведующих аптеками проследить, чтобы в аптеках всегда был на месте сотрудник, владеющий русским языком", — сказала Сепп в заключение.

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