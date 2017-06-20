Жительница горевшего в Копли дома: газовая служба только недавно все проверила

Причиной пожара в четырехэтажном доме в Пыхья-Таллинне, скорее всего, стал взрыв бытового газа, один пострадавший был доставлен в больницу, пишет Eesti Päevaleht.

Проживающая на третьем этаже женщина услышала наверху мощный взрыв, после полетели оконные рамы. Грохот был слышен и на прилегающих улицах. ”Как будто произошло землетрясение. Был слышен оглушающий взрыв. По Ристику в сторону Эрика ехало как минимум пять скорых, четыре пожарных, две полицейские и одна машина саперов. Сейчас вся округа окутана белым дымом с неприятным запахом”, — описал ситуацию очевидец.

Одна из жительниц дома очень удивлена, что такое вообще могло случиться. ”Газовая служба только в позапрошлом месяце была тут. Проверила все квартиры, и никаких проблем не обнаружила”, — недоумевает она.

В понедельник в 14:02 в Пыхьяский спасательный центр сообщили, что в Пыхья-Таллинне на улице Нису горит квартира в четырехэтажном доме. В результате случившего в больницу был доставлен один мужчина. Двое человек были осмотрены на месте. Около 15:00 часов спасатели сообщили, что горят также крыша и чердак дома. В 17:15 дым рассосался, а еще через час улица Нису была открыта для движения. ”Вызов на улице Нису для спасателей закончился в 18:34. Пожар потушен. По оценке эксперта, опасности обвала дома нет”, — сообщил Спасательный департамент.

Люди, чьи квартиры пострадали из-за этого пожара, могут для получения ночлега обратиться в управу района по номеру 645 7060.