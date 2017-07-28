Жительница Эстонии надула финские соцслужбы на 62 000 евро в качестве пособий

Газета Helsingin Sanomat пишет о попытках обмануть пенсионный департамент Финляндии, самый яркий пример — случай с женщиной из Эстонии.

Каждый год регистрируется несколько случаев, когда сумма пособий превышает 10 000 евро. Самые вопиющие повлекли за собой тюремные заключения.

Эстонка, которая проживала в Эстонии с двумя детьми, получила условное тюремное заключение сроком на десять месяцев.

За семь лет женщина получила в Финляндии около 62 000 евро. Она получала пособие на жилье, пособие по обустройству дома, а также материнское, социальное и детское пособия.

Женщина была зарегистрирована с детьми в Финляндии, где жили и ее родители.