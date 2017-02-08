Жители волости Сауэ смогут и дальше бесплатно ездить на поезде

Жители волости Сауэ в пределах своей волости имеют право бесплатно ездить на поезде. Кроме того и более длительные поездки в ближайших окрестностях Таллинна обеспечиваются для них по более низкой цене. Оператор железнодорожных пассажирских перевозок Elron и волость Сауэ с целью продления субсидирования поездок на поездах жителей волости заключили новый договор, который действует до конца февраля 2018 года.

”Сегодня жители волости Сауэ совершают более 6000 поездок в месяц. Это наполовину больше, чем полтора года назад, когда Elron и волость Сауэ впервые ударили по рукам, с целью предоставить жителям волости возможность бесплатных поездок на поезде”, — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

”Поезд быстр, удобен и экологичен и в связи с этим является подходящим транспортным средством для многих жителей Харьюмаа, — добавил Ронни Конго. — Приятно видеть, что в результате доброй воли и совместных усилий можно изменить привычки людей при выборе транспортных средств. Все больше выбираются экологичные и здоровые способы передвижения, а среди пассажиров поездов все чаще встречаются и те люди, которые ранее осуществляли свои поездки лишь на автомобиле”.

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Волостной старейшина Сауэ Андрес Лайск сказал: ”Предыдущий опыт волости Сауэ в вопросе предоставления жителям волости на основании данных регистра народонаселения в пределах своей волости бесплатных поездок на поезде был положительным и не потребовал расходов больше чем планировалось".

”Так как общественный транспорт является одним из важнейших краеугольных камней вступающего в силу уже осенью объединения волости Сауэ, а железная дорога является одной из важнейших транспортных артерий, проходящей через объединенную волость, мы хотим дополнительно проанализировать дальнейшее развитие имеющейся концепции уже в объединенной волости и вызванного этим увеличения расходов, — отметил Андрес Лайск. — В некотором смысле выжидательную позицию мы заняли в части государственной транспортной политики, в связи, с чем более далеко идущие планы в данный момент делать нельзя, но мы хотели бы обязательно видеть столь экологичный вид транспорта как поезд на первоочередном месте в организации транспорта и в будущем”.

Договор между волостью Сауэ и Elron действует до конца февраля 2018 года и льготу получают все зарегистрированные в регистре народонаселения жители Сауэ.