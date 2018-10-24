Жители Валка высмеяли латвийскую скорую помощь, так как эстонская прибыла на место раньше

Как рассказывают сотрудники бригады скорой помощи Видземе, на прошлой неделе они получили вызов Валкла, который находится недалеко от границы Латвии и Эстонии. В это время они находились в городе Стренчи, на расстоянии 30 километров от Валкла. Дорога до города заняла у них 15 минут.

Когда бригада прибыла к магазину Top! в Валкла и поспешила к лежащему на земле пациенту, оказалось, что до них ему уже оказали помощь их коллеги — сотрудники эстонской скорой помощи из Валга.

Диспетчер решил запросить помощи у эстонской стороны, так как как местной бригаде пришлось долго добираться до города, а травма пострадавшего могла угрожать жизни. На момент приезда латвийских медиков, их эстонские коллеги уже зашили рану пострадавшего.

По словам медиков, их возмутил тот факт, что стоявшие неподалеку люди начали поливать бригаду грязью, вменяя им то, что эстонская скорая помощь прибыла на место почти мгновенно, а латыши слишком медленно добирались до места происшествия.

По прибытии на место латвийские медики переняли работу у своих эстонских коллег и продолжили осмотр пострадавшего. Как выяснилось, причиной его падения, в ходе чего он поранил голову, была врожденная болезнь.