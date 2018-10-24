24.10.2018, 19:10

Жители Валка высмеяли латвийскую скорую помощь, так как эстонская прибыла на место раньше

 (8)
rus.delfi.ee
EST 1
Жители Валка высмеяли латвийскую скорую помощь, так как эстонская прибыла на место раньше
Foto: Delfi.lv

В латвийскую газету Ziemeļlatvija обратились сотрудники латвийской скорой помощи, чтобы пожаловаться на инцидент, который недавно с ними произошел в приграничном городе Валкла, передает Maaleht.

Как рассказывают сотрудники бригады скорой помощи Видземе, на прошлой неделе они получили вызов Валкла, который находится недалеко от границы Латвии и Эстонии. В это время они находились в городе Стренчи, на расстоянии 30 километров от Валкла. Дорога до города заняла у них 15 минут.

Когда бригада прибыла к магазину Top! в Валкла и поспешила к лежащему на земле пациенту, оказалось, что до них ему уже оказали помощь их коллеги — сотрудники эстонской скорой помощи из Валга.

Диспетчер решил запросить помощи у эстонской стороны, так как как местной бригаде пришлось долго добираться до города, а травма пострадавшего могла угрожать жизни. На момент приезда латвийских медиков, их эстонские коллеги уже зашили рану пострадавшего.

По словам медиков, их возмутил тот факт, что стоявшие неподалеку люди начали поливать бригаду грязью, вменяя им то, что эстонская скорая помощь прибыла на место почти мгновенно, а латыши слишком медленно добирались до места происшествия.

По прибытии на место латвийские медики переняли работу у своих эстонских коллег и продолжили осмотр пострадавшего. Как выяснилось, причиной его падения, в ходе чего он поранил голову, была врожденная болезнь.

Медики оправдываются, что им приходится ездить на вызовы по всему району, и им еще повезло, что они были сравнительно недалеко, в Стренчи, а не за 50 километров от Валкла. ДИспетчер же в Риге может принять решение запросить помощи у эстонской стороны, если местная бригада находится далеко, а жизни людей может угрожать серьезная опасность.

Латвийские медики своим обращением в прессу хотели объяснить местным жителям, что они выполняют свою работу добросовестно, и просто не всегда могут оказаться на месте мгновенно.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Российский предприниматель подозревает масштабное отмывание денег и недоволен действиями эстонских властей

24.10.2018
Российский предприниматель Владимир Салберг попросил помощи у правовой комиссии Рийгикогу, потому что зарегистрированное в Таллинне паевое товарищество Estbetox подделало годовые отчеты и может быть связано с налоговым мошенничеством и очень масштабным отмыванием денег. В то же время коммерческий регистр предупредил, что может принудительно прекратить закрыть подозреваемое предприятие. У Салберга закралось подозрение, что причастные к делу могут остаться безнаказанными, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее


Жители Валка высмеяли латвийскую скорую помощь, так как эстонская прибыла на место раньше

24.10.2018
В латвийскую газету Ziemeļlatvija обратились сотрудники латвийской скорой помощи, чтобы пожаловаться на инцидент, который недавно с ними произошел в приграничном городе Валкла, передает Maaleht.
Подробнее

ФОТО: Полиция просит помощи в поисках 16-летней Ольги. Последний раз ее видели в Ласнамяэ

24.10.2018
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летней Ольги. Полицейские общались с близкими девушки, по их словам в последний раз Ольгу видели на этой неделе в Ласнамяэ в районе ул. Кярбери.
Подробнее

Вот это результат! В ходе рейда "Дуют все" в Йыхви не выявили ни одного пьяного водителя

24.10.2018
Вчера по всей Эстонии проходил рейд "Дуют все", в рамках которого полицейские проверили тысячи водителей. Все водители, которых проверили полицейские Йыхвиского отделения полиции, были трезвы, сообщает пресс-служба полиции.
Подробнее

-30% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
146,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
146,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black Metal
290,- €
269,70 €

BuzzFeed| Мария Захарова: женщина, которая с гордостью носит звание главного в России тролля

24.10.2018
"С тех пор как Мария Захарова приступила к работе по информированию остального мира о намерениях России, ее еженедельный брифинг стал популярным на телевидении. Ее стиль, боевой и агрессивный, отразил растущую воинственность России как внутри страны, так и за рубежом", — пишут в совместной статье журналист BuzzFeed Эмили Тэмкин и корреспондент "Медузы" Константин Бенюмов.
Подробнее

Те, кто должен государству более 100 евро, получат сегодня оповещение от налоговой

24.10.2018
Сегодня Налогово-таможенный департамент вышлет оповещение тем 17 000 человек, которым исходя из данных по зарплате за последние девять месяцев следует пересмотреть размер своего не облагаемого подоходным налогом дохода.
Подробнее

В Ласнамяэ двое напали на мужчину, затащили его в автомобиль и увезли. Подозреваемые задержаны

24.10.2018
Сегодня в 9:39 в Центр тревоги сообщили, что на улице Лойтсу в таллиннском районе Ласнамяэ напали на 28-летнего мужчину. После нападения его затащили в автомобиль и увезли. Подозреваемые задержаны.
Подробнее