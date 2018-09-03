Жители района Кесклинн хотят видеть рядом с суперминистерством детскую площадку

Жители района Кесклинн, посетившие во время уличного фестиваля Уус Мааильм интерактивное кафе управы района Кесклинн, хотят видеть на территории бывшего детского стадиона, находящегося между улицами Суур и Вяйке-Амеэрика, детскую площадку для детей разного возраста, сообщает управа Кесклинна.
”Мы рады, что интерактивное кафе управы оказалось популярным и его посетило около 700 человек, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. — Один из вопросов, по которому мы спрашивали мнение жителей, касался будущего территории бывшего детского стадиона. Мы предложили выбрать из трех вариантов: вместо пустой площадки там мог бы быть парк, детская площадка для всей семьи или небольшой стадион”.
Больше всех голосов собрала идея построить детскую площадку для всей семьи — 309 голосов. На втором месте был парк (236) и на третьем — стадион (95).
”Задача найти новое решение для территории бывшего детского стадиона прописана в городской бюджетной стратегии. Понятно, что эту территорию нужно превратить в место, где могут проводить время люди разных возрастов, прежде всего, проживающие рядом семьи с детьми — именно это нам дали понять и жители Кесклинна, принявшие участие в голосовании. Надеюсь, что в ближайшие годы мы сможем создать там городскую среду, которая будет отвечать ожиданиям жителей и найдет применение и со стороны находящейся через дорогу Таллиннской Тынисмяэской реальной школы”, — отметил Свет.
В интерактивном кафе управы района Кесклинн все желающие могли на этих выходных также поделиться своим мнением о расположении велосипедных парковок и высказаться на другие касающиеся района темы. По словам старейшины управы, интерактивное кафе будет еще раз открыто на литературном фестивале в Кадриорге в конце этой недели, на Осенней ярмарке в Кесклинне 15 сентября, а также еще несколько раз в течение осени.