Жители района Кесклинн хотят видеть рядом с суперминистерством детскую площадку

”Мы рады, что интерактивное кафе управы оказалось популярным и его посетило около 700 человек, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. — Один из вопросов, по которому мы спрашивали мнение жителей, касался будущего территории бывшего детского стадиона. Мы предложили выбрать из трех вариантов: вместо пустой площадки там мог бы быть парк, детская площадка для всей семьи или небольшой стадион”.

Больше всех голосов собрала идея построить детскую площадку для всей семьи — 309 голосов. На втором месте был парк (236) и на третьем — стадион (95).

”Задача найти новое решение для территории бывшего детского стадиона прописана в городской бюджетной стратегии. Понятно, что эту территорию нужно превратить в место, где могут проводить время люди разных возрастов, прежде всего, проживающие рядом семьи с детьми — именно это нам дали понять и жители Кесклинна, принявшие участие в голосовании. Надеюсь, что в ближайшие годы мы сможем создать там городскую среду, которая будет отвечать ожиданиям жителей и найдет применение и со стороны находящейся через дорогу Таллиннской Тынисмяэской реальной школы”, — отметил Свет.