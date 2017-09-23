Жители Пельгулинна переживают: битье окон в автомобилях и кражи из них стали обыденностью

В течение последних месяцев в находящемся в Пыхья-Таллинне микрорайоне Пельгулинна, по оценке его жителей, значительно участилось битье окон в машинах, воровство из них, выросло число случаев взлома помещений.

Между тем, полиция утверждает, что по сравнению с предыдущим периодом, количество подобных преступлений не увеличилось.

”Так как находилась дома только с мамой, а муж был на работе, больше всего боялась того, что, если дверь не выдержит, останусь с преступниками с глазу на глаз”, — рассказала Delfi жительница Пельгулинна, в чье жилье пытались забраться в ночь на минувший вторник.

Женщина, живущая на улице Кырре в частном доме, проснулась ночью, около 3 часов, разбуженная сильным стуком.

”Выяснилось, что кто-то пытается выломать уже внутреннюю дверь дома и попасть в комнату. Дверь веранды уже была взломана”, — отметила, к счастью, только материально пострадавшая женщина.

”Думала, что я сильнее, но ничего подобного — в панике не смогла даже вспомнить номер телефона, по которому нужно обращаться за помощью”, — призналась женщина.

Внутренняя дверь, к счастью, выдержала, и, пока женщина вызывала полицию, ей удалось заметить двух молодых худощавых мужчин.

Позже выяснилось, что до попытки проникновения в дом злоумышленники провели ”инвентаризацию” в находящемся в саду сарае.

По утверждению полиции, взломщики ничего особенного не успели украсть, кроме полуторалитровой бутылки слабого алкоголя, находившейся на веранде.

Прибывшие на место происшествия криминалисты отпечатков пальцев преступников не нашли.

Выросло ли в Пельгулинна число преступлений?

Почитав группу Пельгулинна на Facebook, можно выяснить, что, по оценке жителей микрорайона, взломы зданий, битье окон в автомобилях и краж из них, стало больше.

Люди озабоченны, что в Пельгулинна становится опаснее, полиция не помогает, а наглость преступников растет.

Это подтверждает и женщина, в дом которой пытались вломиться.

”В нашей местности в последнее время постоянно что-то криминальное происходит, но о таком, чтобы дверь выламывали, когда хозяева дома, я раньше не слыхала”, — сказала она.

Об этом случае женщина рассказала в группе Пельгуранна на Facebook, и из комментариев к ее публикации выяснилось, что в ту же ночь в припаркованной на Колде пуйестеэ машине разбили окно и украли автомагнитолу.

3 сентября в той же группе житель Пельгулинна опубликовал фотографию припаркованного на углу Тайме и Рийтику автомобиля, в котором также разбили окно.

11 августа Delfi написал, что из Пельгулинна пришло три сообщения о взломе автомобилей.

Аналогичные случаи произошли месяцем ранее. 12 июля было разбито окно припаркованного на улице Хярьяпеа внедорожника, из машины украли сумку с одеждой. 21 июля в группе появилось сообщение о краже из автомобиля комплекта спиннингов аналогичным образом.

Глава полицейского округа Пельгулинна Уудо Сепа подтвердил Delfi, что микрорайон Пельгулинна по-прежнему безопасен и, по сравнению с предыдущим периодом, больше таких преступлений не стало.

”Действительно, единичные происшествия бывают, но ничто не указывает на то, что совершенные в Пельгулинна преступления как-то связаны между собой и являются делом рук одних и тех же людей”, — добавил он.

На вопрос, пойманы ли злоумышленники, совершившие летние преступления, Сепа не ответил. Все же местные жители недовольны и обсуждают, как защитить свое имущество самим.