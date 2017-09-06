Жители многих домов Мустамяэ до утра четверга останутся без горячей воды

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До 6 утра четверга в связи с ремонтом теплотрассы в столичном районе Мустамяэ нарушено теплоснабжение. Ситуация затрагивает жителей домов на улицах Академия, Кадака, Трумми и Рая, сообщает rus.err.ee.