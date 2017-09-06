Жители многих домов Мустамяэ до утра четверга останутся без горячей воды

До 6 утра четверга в связи с ремонтом теплотрассы в столичном районе Мустамяэ нарушено теплоснабжение. Ситуация затрагивает жителей домов на улицах Академия, Кадака, Трумми и Рая, сообщает rus.err.ee.
Как сообщило предприятие Utilitas, ремонтные работы закончат не позднее 6 утра четверга.
В связи с ремонтными работами будет ограничено движение транспорта на улице Теадуспарги.
Предприятие Utilitas сообщило о нарушении снабжения горячей водой владельцам домов. Информацию об отключениях можно найти на сайте Utilitas или узнать, позвонив по инфотелефону города Таллинна 1345.
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