06.09.2017, 17:10

Жители многих домов Мустамяэ до утра четверга останутся без горячей воды

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rus.delfi.ee
EST
Mustamäe
Foto: Andres Putting

До 6 утра четверга в связи с ремонтом теплотрассы в столичном районе Мустамяэ нарушено теплоснабжение. Ситуация затрагивает жителей домов на улицах Академия, Кадака, Трумми и Рая, сообщает rus.err.ee.

Как сообщило предприятие Utilitas, ремонтные работы закончат не позднее 6 утра четверга.

В связи с ремонтными работами будет ограничено движение транспорта на улице Теадуспарги.

Предприятие Utilitas сообщило о нарушении снабжения горячей водой владельцам домов. Информацию об отключениях можно найти на сайте Utilitas или узнать, позвонив по инфотелефону города Таллинна 1345.

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