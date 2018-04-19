19.04.2018, 19:32

Жители Ласнамяэ: рынок нужен, но в другом месте

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rus.delfi.ee
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Munitsipaalpoe hoone Lasnamäe turul
Foto: Eero Vabamägi

Вчера старейшина района Мария Юферева представила результаты опроса о рынке Ласнамяэ, согласно которым почти 70% ответивших считают, что рынок в районе Ласнамяэ нужен, но место для него должно быть выбрано другое, сообщает управа района.

Почти 80% участников опроса считает, что рынок самого большого района столицы должен располагаться в другом, более удобном и доступном месте, чем действующий. ”Большинство выразили желание, чтобы рынок находился в микрорайонах Лаагна и Мустакиви, вблизи крупных торговых центров”, — объяснила Юферева.

”Жители Ласнамяэ дали понять, что им действительно нужны новые торговые возможности и не хватает приличного рынка. Со своей стороны, район города начал исследовать возможности для практической реализации, соблюдая пожелания о местоположении и удобной доступности, а также наличие земельного участка для свободного пользования”,- подтвердила Юферева.

Более 40% респондентов не посещает действующий рынок в Ласнамяэ, а около 20% ответивших бывают здесь реже одного раза в месяц. Одними из основных причин непопулярности были названы не удобное расположение, плохое транспортное сообщение и небольшой выбор товаров. ”Параллельно падению посещаемости, хуже и скуднее становился ассортимент товаров. Снизился интерес и у самих торговцев”, сказала Юферева.

В ходе опроса выяснилось, что большинство ласнамяэвцев предпочитает местному рынку посещать Центральный и Балтийский. ”Опрос подтвердил, что многие закупают продукты на других рынках. Также жители посещают мини-рынки, которые находятся вблизи больших торговых центров нашего района”,- сказала Юферева.

Опрос был проведен с 12 марта по 6 апреля, в нём приняли участие более 1000 человек.

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Жители Ласнамяэ: рынок нужен, но в другом месте

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