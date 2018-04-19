Жители Ласнамяэ: рынок нужен, но в другом месте

Вчера старейшина района Мария Юферева представила результаты опроса о рынке Ласнамяэ, согласно которым почти 70% ответивших считают, что рынок в районе Ласнамяэ нужен, но место для него должно быть выбрано другое, сообщает управа района.

Почти 80% участников опроса считает, что рынок самого большого района столицы должен располагаться в другом, более удобном и доступном месте, чем действующий. ”Большинство выразили желание, чтобы рынок находился в микрорайонах Лаагна и Мустакиви, вблизи крупных торговых центров”, — объяснила Юферева.

”Жители Ласнамяэ дали понять, что им действительно нужны новые торговые возможности и не хватает приличного рынка. Со своей стороны, район города начал исследовать возможности для практической реализации, соблюдая пожелания о местоположении и удобной доступности, а также наличие земельного участка для свободного пользования”,- подтвердила Юферева.

Более 40% респондентов не посещает действующий рынок в Ласнамяэ, а около 20% ответивших бывают здесь реже одного раза в месяц. Одними из основных причин непопулярности были названы не удобное расположение, плохое транспортное сообщение и небольшой выбор товаров. ”Параллельно падению посещаемости, хуже и скуднее становился ассортимент товаров. Снизился интерес и у самих торговцев”, сказала Юферева.