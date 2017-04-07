Жители Ласнамяэ решили сами убрать мусор на улице Бетоони, управа помогать отказалась

Молодежное движение "ЛаснаФронт" сообщило, что организует 15 апреля толоку на печально известной улице Бетоони, так как управа Ласнамяэ отказалась помогать с уборкой мусора.

"В связи с тем, что управа района Ласнамяэ не признает незаконную свалку на ул. Бетоони как "свою", у местной молодежи не остается вариантов, кроме как организовать субботник и самим убрать мусор", — сказал главный организатор толоки Тармо Лаузинг.

По его словам, старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева отказалась принять участие в уборке, не взирая на многочисленные просьбы о помощи, заявив, что это не их территория.

"ЛаснаФронт" утверждает, что Юферева на просьбу о помощи ответила: "Это не территория Ласнамяэ, что нам там делать?", указав на то, что свалка находится примерно в 500 метрах от черты города, в волости Раэ.

"Как организаторы мы не раз ездили на место и считаем, что все-таки имеем дело с мусором района Ласнамяэ. Свалка находится рядом с аэропортом", — отметил Лаузинг, по мнению которого причина отказа Юферевой является выдуманной.

В то же время волость Раэ согласилась поддержать толоку, предоставив контейнер, вместительности которого должно хватить для уборки всего мусора на улице Бетоони.

Толока пройдет 15 апреля и начнется в 11:00. Организаторы ждут на помощь всех активных жителей Ласнамяэ и членов всевозможных общественных организаций.

Незаконную свалку на улице Бетоони в Таллинне впервые упомянули в Delfi еще в начале марта. Данная свалка уже видна с аэроснимков.

Мария Юферева прислала комментарий управы Ласнамяэ, который опровергает завяления Тармо Лаусинга:

В ответ на обвинения Тармо Лаусинга, который выстраивает свою предвыборную кампанию на теме мусора, хотелось бы отметить следующее:

1. Управа Ласнамяэ запланировала масштабные толоки по благоустройству, которые будут организованы в период с 7 по 13 апреля, в том числе и на улице Бетоони, которая находится на территории Ласнамяэ. То, что волость Раэ уберет мусор на своей территории, нам кажется логичным. Таким образом, утверждения Лаусинга о том, что Ласнамяэ отказывается убирать улицу Бетоони являются не более, чем ложью.

2. В прошлом году (и в позапрошлом) права Ласнамяэ также организовывала толоки по всему району и призывала всех принять участие в них, но Тармо Лаузинг и его активисты не проявили никакого интереса к этим мероприятиям, из чего можно сделать вывод, что его озабоченность чистотой Ласнамяэ связана в первую очердь с желанием заработать очки перед выборами, а не намерением привести район в порядок.

3. Призываем все волости и районы вовремя убирать мусор со своих территорий, не ждать пока его будет видно со снимков в космосе, и проводить неустанную работу по информированию населения, как это делает управа Ласнамяэ.

4. Призываем всех жителей нашей бережно относится к природе и не оставлять мусор в пригородных лесах. На каждом из нас лежит ответственность за чистоту того места, где мы живем.

5. К сожалению, невозможно проконтролировать поведение каждого человека, а установка камер не всегда поможет опознать нарушителя (особенно в темное время суток), поэтому в данном случае только разумное и бережное поведение может решить проблему несанкционированных свалок.