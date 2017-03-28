Жители Копли взбунтовались против пункта обмена шприцев: на Тоомпеа пусть ставят свой ларек!

В Facebook распространялась информация о том, что в Таллинне в районе Пыхья-Таллинн на улице Ситси в помещении бывшего магазина стройматериалов планируется открыть пункт обмена шприцев. Жители соседних домов (и, как утверждают активисты, даже прохожие) категорически против и намерены в четверг собраться и обсудить ситуацию.

К настоящему моменту данный пост по неизвестной причине удален, но информации об отмене акции нет. По словам жительницы района, листовки продолжают "висеть на каждом подъезде". Управа Пыхья-Таллинна подтвердила Delfi: встрече — быть.

В объявлении, размещенном в тематической группе 23 марта и стертом 27 марта, значилось (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.):

”По подтвержденным данным, Институт Развития Здоровья планирует разместить пункт обмена шприцев в районе Ситси. В данный период ведуется переговоры по заключению арендного договора по адресу Ситси 28. Информацию подтвердил Институт Развития Здоровья и старейшина части города Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд. Управа части города выразила свое отрицательное отношение к созданию такого объекта в ЖИЛОМ ДОМЕ. Просьба ко всем жителям района не оставаться равнодушными к данному вопросу. По возможности, проявите активность в данном вопросе и выразмите свое мнение. Просим принять участие в проводимой горуправой встрече жителей района Ситси (на русском языке): Встреча состоится 30 марта в 17.00 школе Карьямаа". Ниже в посте были приведены контактные данные для уточнения информации Института развития здоровья и Управы Пыхья-Таллинна.

Этот пост вызвал бурную дискуссию. Большинство комментаторов солидарны с автором поста: они против этой инициативы.

"За" — даже прохожие

Люди мотивировали свою позицию тем, что ”снизится цена квадратного метра”, ”за углом — Kopli Noortemaja”, ”это жилой дом, где живут семьи с детьми”, ”этом районе в шаговой доступности находятся несколько детских садов” и т.п.

Одна из участниц беседы негодовала: ”Моя семья живет через дом, у меня дети, я не хочу видеть упоротых торчей (а по-другому их не назовешь) под своими окнами”. ”Ремонт идет полным ходом, снаружи видно, окна пластиковые поставили, мусор вывозят”, — описала происходящее очевидица.

”На Тоомпеа пусть ставят ларек свой!” — иронично предложила одна женщина.

Также участники беседы вспоминали бывший пункт обмена шприцев на Эрика и отмечают, что ”как убрали — так прекрасно стало! А теперь опять начинается”.

Позже выяснилось, что активисты развесили это объявление ”по близлежащим домам”. ”Живу в 20 доме. Сегодня председатель собирал подписи. Подписались все квартиры и… прохожие”, — утверждала активистка. ”18 дом тоже все подписи собрали”, — последовал ответ.

В понедельник днем Delfi обратился за комментариями к управе Пыхья-Таллинна, Институту развития здоровья, а также к КТ Ситси, 28. Во вторник мы получили комментарий от Института развития здоровья и районной управы. Примерно через полчаса после отправки нашего письма с просьбой всем сторонам конфликта прокомментировать ситуацию данный пост по неизвестной причине был удален из социальной сети. Связано ли это с вниманием со стороны прессы или нет — неизвестно.

Институт "ищет лучшие решения"

”Мы благодарны жителям района за описание своих конкретных проблем. Озабоченность, которую они выразили, абсолютна понятна и ожидаема; мы относимся с ней со всей серьезностью”, — заверила пресс-секретарь Института развития здоровья Марис Якобсон.

По ее словам, институт занимается поиском конкретных решений и желает прийти к жителям с конкретными, продуманными вопросами. Ведомство уверено, что со своей стороны предложит жителям такие решения, которые не снизят, а повысят безопасность района. Однако нужно еще немного времени, чтобы сделать жителям конкретные предложения.

”Поскольку важнейший наш приоритет сейчас — подготовка ответов для людей, мы дадим комментарий медиа после того, как встретимся с жителями и ответим им. До того, как все вопросы не будут проработаны, а решения проблем — найдены, центр открыт не будет”, — пообещала Якобсон.

Управа района против пункта

”30 марта в 17:00 в помещении Основной школы Карьямаа состоится встреча с жителями Пельгуранна в рамках программы ”Позитивный Таллинн 2018-2022”. Встреча была запланирована давно. На этой встрече мы готовы обсудить все волнующие местных жителей вопросы”, — сказал Delfi старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

По словам старейшины района, поиском нового помещения для пункта обмена шприцев занимается самостоятельно Институт развития здоровья. До сих пор институт не сотрудничал с Пыхья-Таллиннской районной управой по этому вопросу.

”Узнав о повышенном интересе к проблематике, связанной с пунктом обмена шприцев, мы пригласили на встречу и представителей Института развития здоровья, которые отклонили приглашение, сообщив, что намерены организовать отдельную встречу с местными жителями”, — добавил Кальюлайд.

”Также я направил в Институт развития здоровья письмо, в котором сообщил, что районная управа не поддерживает открытие пункта обмена шприцев в помещениях на ул. Ситси, 28, поскольку речь идет о многоквартирном доме, где могут возникнуть проблемы, аналогичные тем, что существовали до закрытия обменного пункта на ул. Эрика. Кроме того, я попросил Институт развития здоровья при первой возможности сообщить местным жителям о своих планах и дать на их вопросы точные и однозначные ответы”, — резюмировал старейшина.

Закрыть нельзя финансировать

Последний раз тема обмена шприцев в столичной районе Пыхья-Таллинн поднималась на страницах Delfi под Рождество. Тогда мы писали, что Таллиннский Административный суд огласил решение по поводу планов Пыхья-Таллиннской районной управы открыть на шоссе Палдиски пункт обмена шприцев. Как говорится в решении суда, действия города были законными, при этом решение о переводе обменного пункта на шоссе Палдиски было принято, исходя из общественных интересов.

”Согласно исследованию, наибольшее количество колющихся наркоманов в Пыхья-Таллинне находится в микрорайонах Ситси и Копли, — сообщила тогда пресс-служба района. — В связи с этим Институт развития здоровья сообщил, что не будет финансировать услугу обмена шприцев по адресу шоссе Палдиски, 36а, которую предлагает НКО Центр профилактики СПИДа”.

Также Институт развития здоровья предупредил о прекращении финансирования временного пункта обмена в здании районной управы по адресу ул. Нийне, 2, добавила пресс-служба.

”Институт развития здоровья отказался финансировать услугу обмена шприцев по этому адресу, так как его не устраивает месторасположение этого помещения. Центр профилактики СПИДа сможет там предлагать лишь консультационные услуги и метадоновую терапию. Судя по всему, в начале года Пыхья-Таллинн останется на какое-то время без стационарного пункта обмена шприцев. Думаю, Институт развития здоровья принял плохое решение, ведь наркозависимых в нашем районе много и пункт необходим”, — сказал тогда Кальюлайд.

Кроме того, осенью 2016 года еженедельник Eesti Ekspress писал, что в Таллинне действует три пункта по обмену шприцев. Теперь же, ввиду вышеописанных причин, два. По оценке Института развития здоровья, этого очень мало — надо девять.

По имеющимся данным, в Таллинне проживают около 5500 колющихся наркоманов. Пункты обмена шприцев находятся в центре города на Ластекоду, 6 и Магазини, 32. Кроме того, на улице Лийвалайа действует специальный автомат.