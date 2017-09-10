Жители Копли о марафоне: эта организация движения — полный дебилизм!

Жители Пыхья-Таллинна ругают организацию движения во время Таллиннского марафона SEB, потому что из-за закрытия улиц оказались в ловушке в своем районе.

"Есть ли вообще возможность выбраться из Пельгулинна на машине?" — спрашивает один горожанин в группе Пельгулинна в Facebook. "Полный дебилизм, что происходит в городе! Организуйте свои забеги в лесу или вокруг Певческого поля", — критикует другой.

По словам одного читателя Delfi, жителей Копли никак не оповестили, что по случаю марафона закроют все движение на полуострове. "Ни одной таблички не было повешено заранее, в том числе никакой информации на домах или концах улиц", — описывает читатель.

По словам руководителя отдела организации движения Таллиннского транспортного департамента Талво Рюйтельмаа, по улице Сыле отлично можно выбраться из района. "Правда, немного нужно подождать, но следует запастись терпением и регулировщики пропустят. Между бегунами большие паузы", — заверяет он.

По словам Рюйтельмаа, дела всегда можно сделать по-другому, но зачастую просто нужно принять определенные решения. "Марафон ведь краткосрочный, и если 364 дня в году прекрасно можно ездить, то это не такая уж большая проблема, тем более, что это воскресенье, когда движения меньше", — отвечает он.

Оповещение, по оценке Рюйтельмаа, соответствовало изначальному плану и кроме города ответственность за это лежит и на организаторах марафона. "Всегда можно упрекнуть", — отмечает он.