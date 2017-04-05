Жители Кесклинна хотят, чтобы заброшенные дома были убраны

В рамках программы "Позитивный Таллинн" жители района Кесклинн обращают внимания на многие аспекты. Одной из наиболее насущной проблемой являются заброшенные полуразваленные дома, которые, по мнению горожан, необходимо снести, сообщает управа Кесклинна.

По предварительным результатам проекта "Позитивный Таллинн" самой большой проблемой в районе Кесклинн являются заброшенные, амортизированные дома, которые, нужно или ремонтировать, или сносить. Наиболее ярким примером, приведенным жителями, является Горхолл — 87% опрошенных заявили, что Горхолл необходимо отремонтировать в ближайшее время.

"Наш проект показывает, что жители неравнодушны к происходящему в своём городе и активно высказывают свои идеи и пожелания" — прокомментировал старейшина района Таави Пукк.

Второй главной темой для горожан является безопасность. 85% опрошенных утверждают, что управа должна тесно сотрудничать с полицией для того, чтобы сделать центр города намного безопаснее. Третьей насущной проблемой для жителей центра города является приведение в порядок Тоом парка и очистка пруда Шнелли.

По предварительным результатам для горожан не является приоритетным строительство причала на острове Аэгна, усиление контроля за действием велотакси и расширение пешеходных дорожек в самом центре города.

Отдельно, горожане предложили продлить время работы зеленого света светофоров; обеспечить в автобусах места для детских и инвалидных колясок, а также обеспечить этим коляскам плавные переходы на пешеходных дорожках. Также поступили просьбы продлить время работы детских садов; построить в районе Кесклинн автобусные парковки, проводить больше мероприятий для молодых людей и так далее.

"Управа района Кесклинн продолжит в апреле сбор идей среди жителей города Таллинна. Особенно ждем оригинальных идей, которые помогут сделать наш район еще более красивее, оригинальнее и интереснее" — сказал старейшина Таави Пукк.

Возможность поучаствовать в опросе есть у каждого жителя нашего города. Это можно сделать по будням в здании районной управы ( Нунне 18), а так же в предведомственных учреждениях. В эту пятницу, седьмого апреля с 13-15 часов дня ждем всех горожан около Центрального рынка, где представители управы продолжат общаться с горожанам в рамках проекта. Также свои идеи можно отправить по электронной почте на адрес kesklinna.info@tallinnlv.ee, используя ключевое слово "Таллиннская позитивная программа".