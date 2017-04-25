Жители Кейла сказали принудительному объединению решительное “нет”

Результат голосования показал, что жители Кейла не поддерживают неожиданную идею правительства объединить отвечающий критериям административной реформы город Кейла с другими самоуправлениями. За независимость Кейла проголосовало 96,8% пришедших в пункты голосования совершеннолетних жителей Кейла.

На вопрос ”Поддерживаете ли Вы объединение города Кейла с городом Палдиски и волостями Васалемма, Кейла и Падисе в единую административную единицу?” ответило утвердительно всего 113 человек, т.е. лишь 3,2% опрошенных. Против принудительного объединения проголосовало 3395 человек. Испорченных избирательных карточек было 10.

В списки граждан с правом голоса было внесено 7660 человека, о своём выборе дало знать 3508 человека, т.е. 45,8%. Обычно опросы граждан относительно административной реформы проходят с гораздо более низким процентом участия. Так, например, в проведённом в то же время опросе относительно принудительного объединения в волости Кейла, участие приняло лишь 4,1%, а в Васалемма — 10,1% жителей.

На важность вопроса для жителей Кейла указывает и то, что электронно проголосовали даже те жители, которые в момент проведения опроса находились в Швеции, Грузии, Словакии, в США и других странах. В электронном голосовании участие приняло 1174 человека, из их числа 1128 проголосовало за сохранение независимости города Кейла. Из проголосовавших электронно принудительное объединение поддержало 44 человека.

У городского собрания Кейла имеются теперь для принятия решения относительно принудительного объединения результаты опроса горожан, юридический анализ и исследование социально-экономического влияния. По результатам юридического анализа принудительное Кейла является неправомерным, а из социально-экономического исследования выяснилось, что принудительное объединение Кейла повлечёт за собой негативные последствия для города.