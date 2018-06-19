19.06.2018, 15:50

Жители Хааберсти, запаситесь терпением! Начинается ремонт улицы Ярвеотса


rus.delfi.ee
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Teetööd Tartus Turu tänaval
Foto on illustratiivneFoto: Helena Pass

С понедельника, 25 июня, начнется восстановительный ремонт улицы Ярвеотса на отрезке между Палдиским шоссе и улицей Академия. Ремонтируемый участок будет зарыт для движения транспорта. Для объезда можно использовать улицу Ыйсмяэ.

Доступ будет обеспечиваться жителям окрестных домов, общественному транспорту и спасателям, пишет Раэпресс.

В ходе работ будут обновлены дорожное покрытие и разметка. Усиленными смесями будут асфальтироваться карманы автобусных остановок, замене на "плавающие" подлежат головки коммуникационных колодцев. Стоимость работ — 612 тысяч евро. Срок завершения — август.

Участников движения просят руководствоваться временными дорожными знаками.

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