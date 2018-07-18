18.07.2018, 21:25

Жители Эстонии все чаще превышают скорость на дорогах Латвии: в случае неуплаты штрафа можно лишиться прав


rus.delfi.ee
EST
Жители Эстонии все чаще превышают скорость на дорогах Латвии: в случае неуплаты штрафа можно лишиться прав
Foto: Delfi.lv

В прошлом году эстонцы оказались виновны в почти 10% зафиксированных камерами измерения скорости превышений в Латвии, пишет Maaleht.

Половина нарушителей из Эстонии штрафы не платят, в связи с чем до его уплаты права на вождение было лишено более сотни человек.

Всего в Латвии в прошлом году камерами было зафиксировано 274 352 превышения скорости: в 9,7% случаев речь шла о водителях из Эстонии.

Примечательно, что эстоноземельцы сделали в этом направлении огромный скачок: если в 2016 году было составлено 6255 протоколов, то в 2017 году уже 26 585, а за первое полугодие 2018 года и вовсе 14 014.

В случае, если штраф не оплачен, полиция Латвии направляет уведомление по месту регистрации автомобиля. Данные берет из общеевропейской базы. Все на этом может и закончиться, поскольку более конкретных шагов не предпринимается. Тем не менее, если штраф просрочен уже более чем на год, при следующем посещении Латвии нарушитель рискует оказаться задержанным местной полицией и остаться без прав до той поры, пока не выполнит предписание. За последние три года таким образом без право осталось более ста водителей из Эстонии.

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