06.02.2018, 20:40

Жители Эстонии собрали семье умершей многодетной матери более 10 000 евро

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rus.delfi.ee
EST
Жители Эстонии собрали семье умершей многодетной матери более 10 000 евро
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Вчера после сообщения о внезапной смерти 28-летней участницы передачи "Kodutunne" и многодетной матери Лианы Лебедев активисты объявили сбор средств, и настоящему моменту собрано уже более 10 000 евро.

Цель акции заключается в том, чтобы помочь семье пережить столь сложные времена и достойно похоронить женщину.

”Есть женщины, которые созданы быть матерью. Лиана — одна из низ. Она не была образована, но была хорошей матерью, которая хотела, чтобы ее дети получили хорошее образоване, и поэтому очень интенсивно занималась детьми”, — сказала продюcер благотворительной передачи "Kodutunne" Кристи Нилов.

Пятый ребенок в семье родился всего несколько дней назад.

Если вы хотите помочь семье, то сделать этом можно через специальный счет программы:

Получатель: OÜ Õuetuba
Номер счета: EE382200221049870559
Пояснение: Liana pere

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