Жители Эстонии перестают заражаться ”вирусом” физкультуры

Обновляемую программу по физкультуре преподносят в СМИ не иначе как волшебную палочку, способную решить проблему гиподинамии школьников. Бывший школьный директор Райво Хейнару пишет на страницах ”Учительской газеты”, что нерадивому физруку, бросающему мяч в зал с криком ”Играйте!” не помогут уже никакие программы. Он уверен, что за реальными переменами стоит не грамотно написанная бумага, а небезразличный профессионал.

Хейнару вспоминает, что в школьные годы ”бациллой” физической активности его заразил учитель по физкультуре, который обожал свою работу. Под его началом большинство парней стало играть в баскетбол, а каталась на лыжах или бегала кросс почти вся школа. Несмотря на отсутствие стадиона, спорт был в чести, а не выполнить нормативы было невозможно.

”Я не рыдаю по былым временам, однако удивляюсь происходящему сейчас, — недоумевает автор мнения. — Все становится только проще да легче — ни нормативов, ни соревнований, ни оценок, ни напряжения, которое заставило бы потеть. Чему радоваться ребенку — у него же нет достижений?! Ему не нужно было прилагать усилия для достижения чего-либо”.

Хейнару уверен, что для овладения навыками и достижения целей нужно работать, что иногда означает и преодоление трудностей. ”Тогда и можно вести речь о развитии и успехе, тогда и появится вера в то, что сегодняшний школьник станет завтра успешным и справляющимся со своими проблемами взрослым, — пишет он. — Задачей школы является подготовка учеников к будущей жизни, а держа их внутри ваты, они не овладеют навыком выживания в становящемся все более переменчивом и суровом мире. Воля может все. Волевые качества можно развить при помощи нагрузок, и спорт дает для этого великолепную возможность”.

Не зная содержания обновляемой учебной программы по физкультуре, автор предлагает со своей стороны несколько рекомендаций, способных привить, а потом и удержать интерес школьника к занятиям спортом. Залогом успеха Хейнару считает эмоционально проводимые уроки, поскольку только искренне переживаемые ощущения позволят ученикам испытывать радость от физической активности.

Основой основ педагог со стажем считает занятия гимнастикой, с которых и нужно начинать. Уроки ритмики с музыкальным сопровождением могут стать подспорьем для гимнастических упражнений.

Помимо этого в младших классах привлечь к спорту всех без исключения помогут посильные состязания. Главное, чтобы удовольствие получали и хорошо чувствовали себя даже физически менее развитые ребята.

В-третьих, Райво Хейнару уверен, что сделать физическую активность привычкой поможет увеличение количества уроков физкультуры во всех классах. ”Обратите внимание на царящее в школе отношение — при подготовке к мероприятиям в жертву зачастую приносится именно физра. Урок либо отменяют, либо в зал вкатывают мяч — играйте! — констатирует бывший школьный директор. — Предмет подчас считают второстепенным, отсюда и отношение к движению и спорту. Это подтверждает также пришедшая некоторым людям на ум мысль перестать ставить ученикам оценки по физре. К примеру, в Китае в университет не берут выпускников, не сдавших установленные нормативы”.

По мнению автора, все ученики должны также усвоить правильную технику бега и приемы безопасного лазания, научиться плавать и приучить себя мыться в конце урока физры.

”В игры с мячом, которые так нравятся детям, можно было бы начать играть со второй школьной ступени, когда уже имеется физическая форма, — полагает Хейнару. — Выпускник школы должен уметь играть по крайней мере в одну спортивную игру, а также безопасно кататься на лыжах как по ровной земле, так и спускаться на них со склона”.

Тяга к движению и физическим нагрузкам на организм даны человеку от природы, подытоживает автор мнения, а пожизненный интерес к спорту пробуждается лишь в самом раннем детстве.