26.10.2018, 16:56

Жителей Пыхья-Таллинна просят высказаться в связи с планами реконструкции парков Сюста и Касе


rus.delfi.ee
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Жителей Пыхья-Таллинна просят высказаться в связи с планами реконструкции парков Сюста и Касе
Põhja-Tallinna valitsus

Город обновит в ближайшие годы два коплиских парка — парки Сюста и Касе. Управа Пыхья-Таллинна просит местных жителей высказать мнение, что следовало бы изменить в этих парках в ходе реконструкции. Проектировочные работы начнутся в нынешнем году.

”В Пыхья-Таллинне мы стараемся привлекать местых жителей к процессу принятия решений, спрашивая у них совета при планировании бюджета, при установке скамеек, велосипедных парковок и т.д. Считаю правильным, чтобы у людей была возможность высказаться по поводу нововведений и изменений — особенно когда речь идет о таких крупных проектах, каковым является реконструкция парков”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Обновление парков Сюста и Касе — часть большого плана, в который входит реконструкция Штромки и Коплиского кладбищенского парка, реконструкция трамвайных путей, прием на работу парковых смотрителей, установка новых скамеек и мусорных урн, строительство жилого квартала на Коплиских линиях, нового здания Коплиского дома молодежи и приморского променада.

Все поступившие предложения будут основательно взвешены специалистами. В парке Касе планируется привести в порядок парковые дороги, посадить кусты, построить тропу здоровья и установить снаряды для занятия спортом на свежем воздухе. Также в ходе реконструкции в центре парка появится благоустроенная площадь с летней сценой и скамейками для публики и игровая площадка. Также будут приведены в порядок освещение и построены необходимые коммуникации. Находящиеся под охраной валуны, папоротник и деревья будут сохранены.

В парке Сюста планируется решить проблему излишней сырости, привести в порядок дорожки и благоустроить небольшую площадь перед зданием Морской академии. Также будет приведена в порядок территория, прилегающая к кафе.

Tallinn Hockey weekend
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