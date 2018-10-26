Жителей Пыхья-Таллинна просят высказаться в связи с планами реконструкции парков Сюста и Касе

”В Пыхья-Таллинне мы стараемся привлекать местых жителей к процессу принятия решений, спрашивая у них совета при планировании бюджета, при установке скамеек, велосипедных парковок и т.д. Считаю правильным, чтобы у людей была возможность высказаться по поводу нововведений и изменений — особенно когда речь идет о таких крупных проектах, каковым является реконструкция парков”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Обновление парков Сюста и Касе — часть большого плана, в который входит реконструкция Штромки и Коплиского кладбищенского парка, реконструкция трамвайных путей, прием на работу парковых смотрителей, установка новых скамеек и мусорных урн, строительство жилого квартала на Коплиских линиях, нового здания Коплиского дома молодежи и приморского променада.

Все поступившие предложения будут основательно взвешены специалистами. В парке Касе планируется привести в порядок парковые дороги, посадить кусты, построить тропу здоровья и установить снаряды для занятия спортом на свежем воздухе. Также в ходе реконструкции в центре парка появится благоустроенная площадь с летней сценой и скамейками для публики и игровая площадка. Также будут приведены в порядок освещение и построены необходимые коммуникации. Находящиеся под охраной валуны, папоротник и деревья будут сохранены.